Una mujer fue imputada en Cerro Largo por el homicidio de su pareja

Una mujer fue imputada en las últimas horas por el homicidio de su pareja, un hombre de 38 años, en Melo (Cerro Largo). El hecho ocurrió en la madrugada del 31 de julio, informó Fiscalía General de la Nación. El delito por el cual se la imputó fue de homicidio especialmente agravado y se dispuso como medida cautelar la prisión preventiva por 180 días mientras continúa con la investigación.

La imputada narró que el hombre —"alcohólico" dice la investigación— se encontraba bebiendo tras haber llegado de dos reuniones, cuando se le rompió una botella y comenzó una discusión. Ella estaba en la cocina de espaldas al hombre cuando se generó el choque. El hombre la siguió a la cocina y cuando se le aproximó ella tomó un "cuchillo chico de sierra" y lo hirió en el hígado, agrega la solicitud de formalización.

En un principio, la mujer —que tenía 0,35 gramos de alcohol en sangre esa noche— dio otra versión de los hechos. Había señalado antes que ambos se encontraban en un cumpleaños y que al salir este "fue apuñalado por una persona, no presenciando la agresión".



Varios testimonios recabados por la fiscal Adriana Cruz dieron cuenta de los conflictos que había en la pareja, formada desde hace unos seis años y con un hijo en común de 18 meses de edad.

La mujer contó que había sido "agredida físicamente" previamente por el ahora fallecido, pero que "nunca formuló denuncia". Incluso, sostuvo que una vez "se defendió dándole un puntazo con un cuchillo sobre el brazo izquierdo y que él tampoco la denunció". De la investigación surgió que "siempre tenían idas y vueltas por celos", y que el hombre era "muy celoso", por lo que "evitaba salir sola para no tener discusiones".



Un hombre acompañó a la mujer en el traslado del fallecido al hospital. Declaró que ambos "se llevaban bien" aunque había presenciado "discusiones", en las que, consideró, ambos participaban "activamente". En esas oportunidades "se retiró del lugar por sentirse incómodo", dijo.

Por su parte, la madre del fallecido contó que los episodios de violencia se venían dando en el hogar y que ella nunca denunció "para no causar problemas en la relación", señala el escrito. Además, indicó que el ahora fallecido "no denunciaba por miedo a que les sacaran el hijo que tenían en común".



En tanto, en las dos reuniones previas a la discusión no notaron un episodio violento entre ambos. En la primera reunión "estuvieron poco tiempo y permanecieron abrazados" y en la segunda "estuvieron unas dos horas y se retiraron en forma normal", señala la investigación.