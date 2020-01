Muerte de mujer en Paysandú: marido quedó en libertad; dijo que ella se tiró del balcón

En la noche del viernes quedó en libertad la pareja de la mujer que murió en Paysandú tras caer del balcón de un apartamento ubicado en un décimo piso en la madrugada del jueves. El hombre -único detenido hasta el momento por este hecho- deberá fijar domicilio y no salir del país por 180 días mientras se continúa con la investigación para determinar qué pasó ese día. La decisión de dejarlo en libertad se tomó por no contar con las pruebas suficientes al momento para imputarle el asesinato.

La fiscal del caso, María Andrea Fuidio, dijo en rueda de prensa al término de la audiencia que no se solicitó la formalización del indagado este viernes y que se sigue en etapa “investigativa”. Agregó, además, que todavía falta que declaren algunos testigos.

"No surge clara la participación de la persona que vivía con la víctima, por lo tanto la Fiscalía necesita seguir investigando el caso", destacó la fiscal Fuidio. En tanto, señaló que no existían denuncias previas de la mujer contra su pareja por violencia de género.



El hombre, de acuerdo a su relato, afirmó que la mujer se tiró del balcón hacia la calle en la madrugada del jueves. El sábado se hará la reconstrucción del hecho.

En la madrugada del miércoles una mujer de 55 años identificada como Alicia Beatriz Báez Díaz fue encontrada muerta sobre la calle 18 de Julio en Paysandú. Cuando llegó la Policía a las inmediaciones del apartamento, encontró a la mujer en el piso, semidesnuda en medio de la calzada semipeatonal.



Testigos vieron cuando el marido de 60 años “la tenía sujeta de las axilas” en un apartamento ubicado en el décimo piso de un edificio y cómo luego “cae sobre el auto”, según dijeron fuentes policiales. Agregaron que la escucharon gritar "pidiendo ayuda y auxilio”.



Los médicos que llegaron al lugar en una ambulancia de emergencia constataron el fallecimiento de la mujer.



datos útiles

Violencia doméstica



Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.