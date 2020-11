MSP debe reembolsar costo de medicamento a paciente que lo compró para no cortar tratamiento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El abogado Juan Ceretta informó que el Ministerio de Salud Pública (MSP) por primera vez deberá reembolsar el costo de una dosis de un medicamento que estaba obligado a dar por sentencia y que el paciente tuvo que comprar para no interrumpir el tratamiento.

Según la resolución judicial del juez de paz Leslie Ferrand publicada por Ceretta, el Ministerio de Salud Pública debe pagar $ 66.500 reajustados más los intereses legales desde que se inició la demanda hasta la fecha de pago.

Ceretta explicó a El País que si bien en casos anteriores el MSP fue obligado a entregar medicamento, esta es la primera vez en que deberá abonar el costo en dinero.

"Se trata de un paciente que tiene leucemia y que se puede curar con un tratamiento que lleva dos medicamentos. El señor cobra una jubilación menguada que le impide acceder a esos medicamentos, entonces vino a la facultad e iniciamos un juicio contra el ministerio y contra el fondo, porque la combinación de medicamentos que él necesitaba lo tenía uno cada uno", explicó el abogado a El País.

El tratamiento incluía seis dosis, es decir que tenía que seguirlo durante seis meses. "Si él recibía en tiempo y forma esas dosis tenía una muy importante chance de curarse de su leucemia", aclaró el profesional.

Ceretta indicó que el Fondo Nacional de Recursos envió a la farmacia del Instituto Nacional del Cáncer, donde el paciente se atiende, de forma puntual el medicamento que le correspondía. Sin embargo esto no ocurrió en el caso del MSP.

La cartera envió en el tiempo establecido las tres primeras dosis, pero en el momento de la cuarta el medicamento no llegó. "El paciente empezó a desesperarse porque si ese tratamiento no lo tomás en el tiempo establecido el efecto no es el mismo, es más, puede ser infructuoso", aclaró.

"Entonces empezamos a reclamar en el ministerio, pero sin éxito ninguno", explicó Ceretta y dijo que fue en ese momento en que el paciente comenzó una campaña entre sus amigos y familiares para llegar a los $ 65.000 que costaba esa dosis, ya que no podía abonarlo solo con su jubilación de $ 13.000.

"Logró reunir el dinero, compró el medicamento en la farmacia y esa cuarta dosis la pudo completar. La quinta y la sexta dosis el ministerio la mandó, pero nunca quiso hacerse cargo de esa cuarta que nunca llegó", dijo el abogado.

El Ministerio de Salud Pública indicó que se emitió la orden de compra del medicamento en tiempo y forma, si bien la dosis no llegó a la farmacia. "Pero ese tema interno es de ellos, lo que se quiere es que den el medicamento", dijo el abogado.

"Lo cierto es que como nunca cumplieron tuvimos que iniciar un juicio para que le devolvieran a este señor la plata que tuvo que pagar. Él consiguió plata de familiares, le pidió a amigos", explicó Ceretta.

Finalmente la sentencia fue favorable para el actor y por tanto la cartera deberá abonarle los $ 65.000, ajustados a intereses.