Minuto a minuto: el relato de la fiscal sobre el caso que terminó con el homicidio de delincuente

Frente al local Cerámicas Castro, ubicado en la calle Treinta y Tres Orientales esquina Charrúas (Paysandú), había dejado su moto una empleada del lugar. Era temprano cuando tanto ella como un cliente que estaba en el lugar notaron que un hombre intentaba robar su vehículo.

El cliente, un hombre de iniciales P. N que se desempeñaba como soldado en el Batallón de Infantería N°8, empezó a perseguirlo hasta llegar al Mac Center Shopping, a cinco cuadras de distancia.

El hombre que minutos antes había intentado robar la moto, de iniciales F.D.D.C., ingresó al shopping con una botella de vidrio en la mano con la que intimidó a una empleada de uno de los locales.

En ese momento se suman a la persecución dos guardias de seguridad del lugar, uno de iniciales J.B. y otro J.P. Es este último quien logra alcanzar al hombre que lo amenaza con la botella de vidrio que tenía en la mano.

J.P. le pide apoyo a su compañero J.B quien llega al segundo piso del shopping donde estaban ambos. El hombre logra escaparse e intenta irse por las escaleras mecánicas que en vez de bajar subían. Es en ese momento que pierde el equilibrio y cae al piso soltando la botella de vidrio.

Al final de la escalera estaba el soldado, quien al perderlo de vista en la persecución opta por esperar en planta baja. Cuando el hombre cae lo reduce y lo pone boca abajo mientras le sujeta las manos por detrás de la espalda. El guardia de seguridad J.B. se acerca a darle apoyo mientras su compañero J.P. llama a la Policía y disipa a la gente que se aceraba a mirar.

Para evitar la fuga el militar se arrodilla atrás del hombre y le sujeta las manos contra la espalda. A su vez el guardia J.B. le sujeta con un brazo y su rodilla la parte de la espalda alta y la nuca, lo que impide que el hombre pueda recuperar su movilidad.

El hombre se resiste, pide que lo suelten, grita con más fuerza y suplica que lo dejen, dice que le falta el aire. Tanto el guardia como el militar lo sostienen sin soltarlo ni reducir la presión ejercida sobre él.

Seis minutos pasaron para que llegara personal policial al lugar, que al querer esposarlo nota que el hombre está desvanecido. El guardia de seguridad J.B. realiza acciones de reanimación hasta que al lugar llega una emergencia móvil con médicos que posteriormente constatan el fallecimiento del hombre.



El informe de la médica forense concluye que "la causa de la muerte es por asfixia mecánica, indicando la perito en sede fiscal, que en el caso particular la asfixia fue determinada, por una opresión y/o compresión sobre la caja toráxica del ahora fallecido, lo que impidió la ventilación de aire normal de los pulmones".



"Esta acción ejercida por los imputados, al proceder a un arresto ciudadano, se proyecta un resultado previsto, a partir de que el occiso comienza a suplicar por aire, no obstante ello, los imputados no detienen su accionar, manteniendo la sujeción, impidiendo de esta manera que el hombre cumpliera con la función vital de respirar", indicó la fiscal del caso María Andrea Fuidio.



Al respecto indicó que a la asfixia mecánica se llegó actuando en conjunto. "Debe de concluirse, que la muerte se produjo por asfixia y la misma fue producto de la acción de los imputados", aseguró.

En una audiencia de formalización, que terminó cerca de las 21:00 de ayer, la fiscal acusó como autor de un delito de homicidio a título de dolo eventual a uno de los guardias de seguridad del shopping -el otro quedó en libertad- y como coautor del mismo delito al soldado.