El ministro Jorge Basso declaró como indagado por no ir a una audiencia

El juez civil Alejandro Recarey condenó al MSP a adquirir un medicamento de alto costo, en el marco de un recurso de amparo presentado por el abogado Juan Ceretta del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República. La cartera no compró el medicamento, dejó pasar los plazos y el propio ministro Jorge Basso decidió no concurrir el 15 de agosto pasado a una audiencia convocada por el juez.

El fallo de Recarey expresó que, ante la actitud asumida por el MSP en el Juzgado, no tenía otra alternativa que hacer efectivo el apercibimiento de desacato al ministro.



El miércoles 11, Basso declaró como indagado ante la fiscal de Flagrancia, Graciela Peraza, sobre su eventual incumplimiento a una orden judicial.



Según una fuente del caso, Basso señaló que no incurrió en un desacato, no menoscabó ni desconoció la autoridad de la Justicia y agregó que fue aconsejado a no asistir a la audiencia ordenada por el juez Recarey por sugerencias de los servicios jurídicos del Ministerio de Salud Pública.

Basso sostuvo que sus asesores legales entendieron que la citación no era personal ni establecía qué jerarquía de la cartera debía asistir a la audiencia para explicar las razones que llevaron al ministerio a no comprar los fármacos de alto costo ordenados por la Justicia.



También expresó que no le llegó un cedulón y que siempre colaboró con la Justicia cada vez que fue convocado.



Ante la fiscal Peraza, Basso explicó que concurrió la directora General de la Salud, Raquel Rosa, a declarar ante el juez Recarey, ya que de esta jerarca depende la compra de los medicamentos. Y agregó que por eso entendió que Rosa era la persona idónea para dar explicaciones ante el juez.



Otra fuente vinculada con el caso dijo a El País que la fiscal Peraza pidió al Juzgado Civil las grabaciones de las dos audiencias relacionadas con el caso, las que fueron registradas mediante el sistema Audire del Poder Judicial. Peraza pretende escuchar esos audios para cotejar las declaraciones brindadas por el ministro Basso en la tarde del miércoles 11.

En juego la vida.

En su fallo fechado el 15 de agosto de 2019, el juez Recarey dijo que el Ministerio de Salud Pública no explicó por qué razón no se inició el trámite de compra del medicamento de forma inmediata, apenas recibida la receta pertinente. Y advirtió que en estos casos está en juego el derecho a la vida o a una vida digna del paciente. “Un derecho de rango constitucional que, a criterio de este decisor (juez), no admite limitaciones”, agregó.

Recarey recordó que el MSP incurrió en “múltiples incumplimientos” o “cumplimientos tardíos” en la entrega de fármacos en el marco de recursos de amparo resueltos por la Justicia. “Extremo probado”, dijo.



Según el juez, el ministerio no puede argumentar que tiene una dificultad puntual para comprar los fármacos. Lo que sí existe, agregó el juez, es una “operativa global” de la cartera de oponerse a la entrega de estos remedios a pacientes con graves enfermedades.



Recarey fue cauto. Para calibrar si debía enviar los antecedentes a la Justicia Penal, citó a Basso para conocer de primera mano si la cartera no entrega los medicamentos por imposibilidad insuperable, desidia, ineficiencia o fruto de un accionar deliberado. Sin embargo, Basso no concurrió a la citación. Y Recarey entendió que incurrió en desacato.