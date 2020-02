Ministerio del Interior presentó denuncia penal contra jerarca de Bomberos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este martes el Ministerio del Interior presentó una denuncia penal en la Fiscalía General de la Nación contra Claudia Pérez, actual jefa del Distrito III (Colonia), cuyo nombre sonó en las últimas semanas como directora nacional de Bomberos elegida por el gobierno electo, de acuerdo a lo que informó La Diaria y confirmó El País.



La Diaria indicó que el escrito que la cartera dirigida por Eduardo Bonomi presentó menciona “hechos con apariencia delictiva” que podrían llegar a ser actos “de corrupción y contra la probidad”.



El martes 21 de enero El País dio cuenta de una denuncia de la Alianza de Bomberos del Uruguay contra Pérez y y su marido, un efectivo subalterno.



El sindicato alertó el 21 de agosto pasado sobre una serie de irregularidades ocurridas en la estancia presidencial de Anchorena (Colonia).



Después de una investigación de urgencia, el 3 de diciembre el actual director nacional de Bomberos, Leandro Palomeque, ordenó una investigación administrativa a cargo del subdirector nacional, Antonio Azevedo. Uno de los primeros avances de la investigación –a la que accedió El País- señalaba que Pérez, su esposo y parte de su familia se instalaban en el cuartelillo de la estancia durante los fines de semana largos, Turismo, vacaciones escolares o cuando coincidían las vacaciones de su marido.



Para ello “liberaban” a los bomberos que estaban de guardia - hay tres bomberos a disposición en el lugar- y los enviaban a sus casas. Se trata de funcionarios que se desempeñan en un régimen de tres días de trabajo y seis de descanso.



Luego de que se conociera la denuncia del sindicato, la jerarca convocó a los funcionarios y les exigió que dijeran quién era el responsable de la misma. “Ustedes saben que mi nombre está propuesto para directora de Bomberos, ustedes saben el daño que me están haciendo. Si sale a la luz que yo me quedo acá a mí me sumarean (SIC)”, dijo a los funcionarios según se consigna en la investigación.

Además de esto, de acuerdo a lo que indicaron fuentes al tanto de la denuncia a El País, Pérez es acusada de beneficiar a su marido en el ámbito laboral.