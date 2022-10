Ministerio del Interior intimó a Fiscalía de la Nación por contratar empresa de seguridad irregular

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio del Interior envió una notificación a la Fiscalía General de la Nación antes de aplicarle una multa por haber contratado a una empresa de seguridad que carecía de habilitación para funcionar, dijo a El País una alta fuente de la cartera.

La irregularidad fue constatada por la Dirección General de Fiscalización de Empresas (Digefe), la que entendió que la empresa que trabajaba para la Fiscalía no se encontraba en condiciones regulares.



“Tras la notificación, habrá multas solidarias para la Fiscalía de la Nación y la empresa”, explicó la fuente.



Y agregó que la empresa observada contaba con guardias que no cumplían con los requisitos establecidos por la Digefe. Hasta el momento, no trascendieron los detalles del incumplimiento de la firma contratada por la Fiscalía de la Nación.



Consultado sobre la notificación de la repartición policial, el fiscal de Corte, Juan Gómez, dijo a El País que desconocía que el organismo había sido intimado y agregó que son cuestiones que maneja la Secretaría General de la institución. “Ahora no estoy en conocimiento de ese tema. Mañana (por hoy) sí podré informar. De todas formas me extraña esa situación que puede generar una multa a la Fiscalía de la Nación”, afirmó Gómez, quien en estos días realiza una recorrida por Rivera.



Por su parte, el director de Comunicaciones de la Fiscalía de la Nación, Javier Benech, dijo: “Consultada la Secretaría General, me informó que, al momento de la adjudicación, la empresa estaba habilitada y cumplía con todos los requisitos. Si hay un eventual incumplimiento, es posterior a esa fecha y es algo que se va a revisar”.

Fiscal busca si hay más integrantes de la banda La fiscal Gabriela Fossati está convencida de que la organización integrada por el excustodio presidencial, Alejandro Astesiano, posee más miembros. En distintas audiencias, Fossati señaló que habían partidas de nacimiento de ciudadanos rusos que fueron elaboradas en la Embajada uruguaya en Rusia y que luego fueron enviadas a Uruguay.



En el Juzgado, Fossati dijo que hasta en la ciudad de México llamó la atención la cantidad de ciudadanos rusos con nacionalidad uruguaya.

Asunción de Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón en marzo de 2020. A la derecha del auto, Alejandro Astesiano. Foto: Fernando Ponzetto - Archivo El País

Caso Astesiano

Los controles a las empresas de seguridad son parte del caso Astesiano. En una audiencia realizada el viernes 21, la fiscal del caso, Gabriela Fossati. dijo que el excustodio presidencial, Alejandro Astesiano, tenía una empresa o realizaba tareas de seguridad para varios comercios. Además, un jerarca de Digefe, defendido por el abogado penalista, Carlos Bustamante, es investigado por sus vínculos con Astesiano, quien enfrenta una prisión preventiva hasta el 15 de marzo de 2023 por delitos relacionados con falsificaciones de documentos para ciudadanos rusos.



Bustamante también defiende a otro jerarca policial que Fossati considera que tenía contactos con Astesiano. En la audiencia en el Juzgado, la fiscal señaló que se recuperó información del celular del excustodio presidencial que apuntaría a que este se dedicaba a otras actividades ilícitas además de actuar en falsificaciones de documentos.

Fossati afirmó que se enteró de detalles del accionar de Astesiano cuando este realizó pedidos a autoridades públicas, los que tienen “todos los visos de ser ilícitos”.



Para tener información sobre la irregularidad o no de esos pedidos, Fossati envió un oficio al Ministerio del Interior consultando sobre las potestades que tienen los dos jerarcas policiales hoy investigados.



La fiscal inquirió en el oficio sobre algunas facilidades en trámites realizados en organismos y sobre pedidos hechos por Astesiano a dichos oficiales superiores.



Por su parte, una fuente del Ministerio del Interior descartó que el oficio de la Fiscalía se relacione con pasaportes o partidas de nacimiento de rusos adulteradas o con tráfico de influencias a cambio de dinero.



En la respuesta que envió a la fiscal Fossati, el Ministerio del Interior informó que no detectó irregularidades en el accionar de ambos jerarcas.



Por su parte Fossati consideró que Astesiano y los policías podrían haber incurrido en un delito de tráfico de influencias. En el Juzgado, la fiscal relató un mensaje de Astesiano a un funcionario policial de jerarquía, fechado el 10 de febrero de este año.



En el mensaje, dijo Fossati, el excustodio pidió a uno de los jerarcas indagados que enviara agentes en motocicleta para un club de fútbol del Complejo Coami, ubicado en Millán y Lecocq, porque allí se hacía un tablado a las 18:00 horas. El pedido de presencia policial es porque cerca hay un barrio complicado, dijo Astesiano.



La fiscal también relató en la sede judicial un pedido efectuado por Astesiano al otro jerarca investigado. Dijo que el excustodio le solicitó al jerarca que “aguantara” el ingreso a la Policía de la hija de una funcionaria de la Torre Ejecutiva hasta que esta pudiera dar su examen para terminar el liceo.

Gabriela Fossati, Fiscal en el caso Astesiano, en juzgado de Juan Carlos Gómez por audiencia. Foto: Leonardo Maine.

Reclamo

Bustamante, el abogado de los dos jerarcas policiales, se quejó ayer sobre el escaso volumen de información que contenía la carpeta investigativa del caso Astesiano. “Recibí la carpeta investigativa. Es mucho menos de lo que me dijeron (en la Fiscalía). La estoy estudiando”, dijo el abogado a El País.



En los últimos días Bustamante y el también defensor de los dos policías, Milton Pesce Olaso, cuestionaron la demora de la Fiscalía en proporcionarles la carpeta investigativa.



Bustamante se quejó, además, de las “continuas” filtraciones de información a la prensa sobre la investigación. Y señaló que esa situación “no es buena para mis clientes ni tampoco para la Fiscalía”.