Ministerio del Interior condenado a pagar 45 mil dólares por la muerte de Soledad Barrios

El Ministerio del Interior deslindó su responsabilidad por daños y perjuicios culpando a la joven Soledad Barrios de haber salido al balcón para protestar por su auto recién adquirido y al adolescente que le disparó el tiro mortal.

En un escrito presentando en el Tribunal de Apelaciones en lo Civil, el Ministerio del Interior expresó que la propia víctima asumió “determinados riesgos” que el juez de primera instancia, Gabriel Ohanian, le “trasladó a este Ministerio”.

El reciente fallo del tribunal, al que accedió El País, destruye el argumento del Ministerio del Interior señalando que no es de recibo la responsabilidad de Soledad Barrios o del adolescente homicida, ya que el incidente se originó por culpa de la cartera.

“Es obvio que, si se produjo el enfrentamiento, a pocas cuadras del Club Cordón -donde tuvo lugar el partido-, fue porque el servicio (policial) funcionó mal”, advierte el fallo y agrega que, por ello el Ministerio del Interior no puede invocar otras causas que eximan su responsabilidad.

La sentencia definitiva del tribunal, redactada por la ministra Beatriz Venturini y firmada por las ministras Nilza Salvo y Teresita Maccio, insiste en que “existió falta de previsión” de la cartera que “propició” el enfrentamiento entre hinchadas y los disparos que dieron muerte a la joven. “Es más, la producción del hecho (el asesinato de Soledad) demuestra que las medidas (policiales) no fueron suficientes”, expresa el fallo del tribunal que confirmó la sentencia de Ohanian.

La Policía, según la sentencia, debió realizar una tarea de inteligencia y sabía que existían amenazas que se cruzaban las hinchadas a través de Facebook. En definitiva, agrega el fallo, se comparte el análisis que efectúa el juez Ohanian en referencia a la situación que culmina con la muerte de la joven, de profesión instrumentista. Para el Tribunal, la Policía no adoptó “medidas idóneas” pese a todas las advertencias de la peligrosidad del partido Welcome-Cordón -por los antecedentes de encuentros anteriores y las amenazas surgidas en las redes sociales.

Y recordó que el adolescente homicida llevó un arma que escondió en un lugar cercano donde se jugó el partido, luego la retiró y usó sin que ningún funcionario policial advirtiera nada, lo que denota la “inadecuación” de las medidas de seguridad adoptadas por la fuerza policial.

Soledad Barrios fue víctima del enfrentamiento entre ambas hinchadas cuando se asomó al balcón de su apartamento, ubicado en Gaboto y Paysandú, para pedirle a los parciales revoltosos que no le rompieran el auto que había adquirido hacía poco.

Por el crimen, fue privado de libertad un menor de 17 años supuestamente hincha del club Cordón.

Lío

Para el partido del 14 de diciembre de 2012, se había dispuesto que se retiraba primero la hinchada visitante (Welcome) y la Policía la acompañaría unas cuadras hasta ver que no había situaciones complicadas. Sin embargo, 30 hinchas de Welcome y Cordón se enfrentaron a golpes de puño y tirándose piedras en la esquina de 18 de Julio y Tristán Narvaja. Un adolescente corrió a los tiros a hinchas y, en el ínterin, Soledad fue baleada.

En 2013, el padre de Soledad reclamó una indemnización de US$ 400.000 por daños y lucro cesante. Tanto el Ministerio del Interior como la Federación Uruguaya de Básquetbol, rechazaron cualquier responsabilidad en el episodio y, por tanto, negaron la opción de lograr un acuerdo.

En 2018, el juez Ohanian acogió parcialmente la demanda del padre de Soledad y condenó al Ministerio del Interior a pagar US$ 100.000 por daño moral más intereses y absolvió a la Federación de Básquetbol.

El Tribunal de Apelaciones consideró “exagerada” la suma fijada y estableció el monto de la indemnización en US$ 45.000.