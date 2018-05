Miguel Zuluaga: “No torturé ni vi torturar a nadie”

La semana pasada el jefe de seguridad del plantel celeste Miguel Zuluaga fue informado que no viajaría a Rusia para la Copa del Mundo a raíz de una serie de denuncias que distintas organizaciones realizaron en su contra por haber participado en actos de tortura durante la dictadura militar.

En diálogo con el programa Todo Pasa de Océano FM, Zuluaga aseguró: “No torturé ni vi torturar a nadie”.

Zuluaga ya había dicho anteriormente que si bien formó parte de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, no había participado en torturas.

En diálogo con Océano FM detalló: "Yo en todos los años que estuve en Inteligencia ni torturé ni vi torturar a nadie".

"Yo interrogaba a una persona y firmaba al lado de donde firmaba el detenido. Ni había apremio ni había tortura en los interrogatorios (...) Era para averiguar si había estado en determinado lado, y nada más", explicó.

Y agregó que "como oficial administrativo no participé ni de allanamientos ni de detenciones. En todos los años que estuve en Inteligencia ni torturé ni vi torturar a nadie, no fui violento con ningún detenido (...) No puedo decir si fue zutano o fulano sobre torturas, porque yo no los vi".

Las organizaciones que lo denuncian aseguran que Zuluaga presenció torturas durante la dictadura. Ruben Waisrub, uno de los detenidos en dictadura, dijo anteriormente a Brecha que si bien no podía asegurar que Zuluaga hubiera participado en torturas, sí llegó a verlo en una ocasión y podía decir que al menos había presenciado torturas.

Consultado sobre si había escuchado gritos de detenidos torturados dijo que no: "Me parece que todo esto es una novela que se ha creado este señor para perjudicarme y si tuviera alguna prueba contra mí, en vez de hacer esta movida de redes sociales y todo esto, hubiera ido adonde tenía que ir, que es a la Justicia".

"Es una injusticia porque esta persona empezó con las redes sociales, después volcó a Brecha, después una periodista de ese medio le hizo un comentario al maestro Tabárez. Y son cosas que no son verdades. Yo nunca hice lo que esta gente quiere poner en la boca y en Facebook y esas cosas, el ´milico torturador´. No soy torturador", añadió.

Zuluaga reconoció que "la noticia de no ir al Mundial no la esperábamos con el abogado. Entendíamos que tenía que ser la Justicia la que tomara la determinación, y la tomó la AUF. Aceptamos por los jugadores y el cuerpo técnico".

Y dijo que con Óscar Tabárez habló, "pero muy por arriba. Él me dijo que era una situación difícil. Esto va a ser medio para largo y vamos a ver qué pasa. Mi deseo es continuar en la AUF".

Consultado sobre si se presentaría ante la Justicia de ser necesario respondió que “por supuesto” que iría, ya que “no tengo nada que ocultar”. Y agregó: “Respeto a todas las organizaciones de Derechos Humanos, pero también espero que me respeten a mí”.

Esta mañana, cuando llegó a Uruguay Diego Godín, en diálogo con la prensa en el Aeropuerto de Carrasco, el jugador fue consultado sobre la situación de Zuluaga y dijo: "Nosotros no analizamos el tema, es una decisión institucional, la tomó la AUF, y como dijo el maestro, nosotros lo que hacemos es respetarla. Para nosotros, Miguel era, por o que nosotros conocemos en los años que llevamos, una persona querida y le teníamos mucho aprecio. Es una parte del grupo que no va a estar pero es una decisión que hay que respetar".