Mieres tildó de "increíble" y "preocupante" el pedido del fiscal para exonerar a De León

"Escandaloso". Esa es una de las palabras que pronunció el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, al hablar del dictamen del fiscal Luis Pacheco, que exonera a Leonardo De León por el uso de las tarjetas corporativas en el tiempo que fue presidente de Alur.

Pacheco solicitó a la jueza Beatriz Larrieu que archive las denuncias contra De León y contra el exdirector de Ancap en representación del Partido Colorado, Juan Máspoli.

De León estaba siendo investigado por sus gastos con la tarjeta corporativa de Alur, empresa privada de capitales públicos que presidió entre 2011 y 2015.

Mieres, quien había presentado la denuncia contra su colega frenteamplista, Leonardo de León, por el uso de las tarjetas corporativas cuando era directivo de Alcoholes del Uruguay, sostuvo que el pedido de archivo realizado por el fiscal es “increíble”, “preocupante” e “hiperformalista”.



Mieres cuestionó el argumento de Pacheco de que no existía un reglamento para el uso de las tarjetas en el momento en que de León las utilizó.



“Es un argumento hiperformalista porque frente a la ausencia de reglamentación, están las normas generales que impiden que una persona se apropie para uso privado de bienes que no son suyos. Las personas no pueden usar plata que no sea de ellas para usos personales y eso es lo que hizo el señor de León, no una vez, ni dos, sino decenas de veces”, dijo Mieres a El País.



Y consideró que "está amparándose en la ausencia de un reglamento para no aplicar la ley lo cual es un verdadero escándalo y genera, además, alarma pública porque crea la sensación de que en Uruguay las conductas de este tipo gozan de impunidad, particulamente si se trata de políticos, es un escándalo”.



“Es muy, muy preocupante porque aumenta la crisis de credibibilidad de las ciudadanía en el funcionamiento de las instituciones”, agregó.



El senador, además, se expresó en su cuenta de Twitter diciendo que el dictamen de Pacheco es "escandaloso" y que deja un "triste panorama cuando la Justicia no defiende a los ciudadanos frente a la malversación de bienes públicos".

Escandaloso dictamen del Fiscal Pacheco exonerando a De León por el uso que el propio Fiscal califica de irregular con las tarjetas corporativas. Triste panorama cuando la Justicia no defiende a los ciudadanos frente a la malversación de bienes públicos. — Pablo Mieres (@Pablo_Mieres) 2 de mayo de 2018

Además, sostuvo que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) "estableció un uso indebido de De León de su tarjeta corporativa en Alur en más de 100 veces y el Fiscal archiva porque dice que no existía un reglamento de uso, ni se exigían comprobantes, sin estudiar la legalidad de los gastos. Escandaloso".

"Lo más triste del dictamen del Fiscal Pacheco exonerando la responsabilidad penal de De León es que contribuye al incremento de la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones. Nos duele este hecho por su impacto en la credibilidad pública", agregó Mieres.

