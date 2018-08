"Si es por mí, que se llegue a fondo, que se apriete y que salte lo que tenga que saltar"

El Fiscal de Corte, Jorge Díaz, valoró positivamente la investigación que se lleva a cabo en torno a las grabaciones de Wilmar Valdez y el hecho de haber entregado los antecedentes del hecho a la fiscal Silvia Pérez.

En rueda de prensa difundida por Sport 890, el fiscal dijo que "día tras día van apareciendo elementos nuevos que confirman el acierto de haber tomado la medida de remitir los antecedentes a la Fiscalía" y que la decisión de recabar los antecedentes del caso fue debido a que "parecía bastante extraño que una persona que hasta el viernes era poco más que el caballo del comisario, el lunes ya no era candidato". "Era bastante raro pero había otro conjunto de elementos extraños que ameritaban la investigación", indicó.



Consultado sobre si se llegará a fondo con el tema, Díaz manifestó que eso lo determinará el desarrollo de la investigación. "Si es por mí, que se llegue a fondo, que se apriete y que salte todo lo que tenga que saltar", opinó y añadió que cree que "la población en general tiene la percepción de que estamos ante hechos delictivos".

"Desde el lunes pasado hasta hoy he recibido todo tipo de teorías conspirativas sobre lo que está sucediendo. No sé que será verdad y que no, eso lo va a determinar la fiscal que está llevando a cabo la investigación. Si hay que arrancar cabezas, que rueden cabezas. Y si no hay que arrancar cabezas, en un sistema democrático y de Derecho como el nuestro, son las pruebas las que dicen si alguien cometió un delito o no".



El Fiscal de Corte comentó también que en las próximas horas se firmará una resolución "que le asigne todas las cargas de trabajo vinculadas con esta investigación" a Silvia Pérez, para que "no se fragmente la investigación".



Desde la semana pasada, han declarado en calidad de testigos Julio Ríos, Wilmar Valdez, Arturo Del Campo, Walter Alcántara y Jorge Barrera. Las conclusiones que la fiscal Pérez haya sacado sobre sus declaraciones y las grabaciones que se le han entregado podrían determinar nuevas citaciones e incluso que alguno de los anteriormente citados pasen a ser indagados.