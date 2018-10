Dos meses de prisión domiciliaria para uno de los hinchas que mostró el "ataúd" inflable

El fiscal de Flagrancia de 2° Turno, Carlos Negro, formalizó por apología del delito hoy martes el inicio de la investigación penal contra un adulto que portaba uno de los "ataúdes" inflables durante el clásico que jugaron Peñarol y Nacional el pasado fin de semana.

El acusado dijo estar arrepentido, según declaró su defensa. No tiene ningún antecedente.



El hombre no podrá ingresar a estadios y canchas por lo menos por un año y deberá cumplir dos meses de prisión domiciliaria más 10 meses de libertad vigilada. Además, deberá realizar tratamiento psicológico.



La jueza Graciela Eustaquio señaló que quienes mostraron los inflables "glorificaron esos delitos" referidos a la muerte de dos hinchas (Hernán Fiorito y Rodrigo Aguirre).



La magistrada sostuvo que el imputado mostró arrepentimiento y que dijo que no evaluó sus actos. Y coincide con el fiscal, de que se trató de una "apología del delito".

Efectivos de la Dirección General de Información e Inteligencia de la Policía aún procuran identificar entre cuatro y seis rostros de hinchas de Nacional que sostuvieron los dos inflables-ataúdes durante el partido.



Uno de los inflables aludía al homicidio de un parcial de Peñarol, Hernán Fiorito, ocurrido hace dos años en Santa Lucía. El otro inflable se refería al asesinato de otro parcial aurinegro, Rodrigo Aguirre, sucedido en el año 2011.



Los inflables representaban ataúdes con los colores del tradicional rival y uno tenía escrito el nombre de "Hernán" acompañado de una cruz, en referencia al homicidio de Fiorito, a manos de parciales de Nacional, ocurrido hace dos años durante un festejo del aniversario aurinegro en Santa Lucía.



A un menor, que juega en las inferiores de Defensor y en la Selección Uruguaya, que levantó también el inflable durante unos minutos, no se le inició ningún proceso infraccional.