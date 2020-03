Mensaje sospechoso en Facebook en “caso Milagros”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Yanina Milagros Cuello Baladan tenía 16 años. Vivía en Pando. Fue vista por última vez a las 23:30 horas, aproximadamente, del sábado 3 de diciembre 2016. “Voy a la plaza y ya vuelvo”, dijo a sus familiares en un mensaje de texto. Nunca más la vieron.

El 29 de octubre de 2019 fueron detenidas cuatro personas. Entre los detenidos se encuentra la hermana de Yanina. Una segunda persona, de nacionalidad boliviana, fue detenida en Piriápolis y luego conducida hacia la ciudad canaria. Los restantes dos son uruguayos. La Justicia de Pando investiga un posible caso de trata de personas con el fin de ser explotadas sexualmente.

El lunes 9, cuatro años después de la desaparición, a Nancy Baladan, la madre de “Mili”, le llegó un mensaje esperanzador de Facebook. También lo recibieron varias amigas de Milagros.



“Estoy buscando a mi familia no me acuerdo de nada me podían ayudar por favor”, decía el mensaje de Facebook en la cuenta Yanina Milagros Cuello Baladan. Al lado del texto se observa la foto de una joven, de tez morena, de unos años más que Milagros, sentada en el asiento del acompañante de un auto.



En otra imagen, la supuesta Milagros dice: “¿Cómo a (sic) pasado el tiempo”.



Amigas de la joven desaparecida recibieron mensajes del mismo tenor: que se encontraba en un país andino, que no sabía cómo había llegado allí, que quería regresar con su familia en Pando.



La madre de Milagros publicó en su página de Facebook sobre el tema: “Ella dice ser Mili mi hija. Ustedes saben como la busco. No he parado. Pero hay gente que le gusta hablar mal. Acá está ella (en el Facebook). No sé si cambió tanto. Pero el Face está y ella se comunicó diciendo ser Mili”.



Las esperanzas de los familiares y amigos de Milagros se desvanecieron enseguida. En uno de los mensajes remitidos a sus parientes, la supuesta “Mili” pidió un giro de dinero para comprar un pasaje para regresar a Uruguay.



La fiscal de Pando, Silvia Blanc, dijo a El País que recibió información de ese intercambio en las redes sociales entre la supuesta Mili y Nancy Baladan.



“Es alguien que se contactó con la madre de Mili. No sabemos si es la hija realmente. Dudamos que sea la hija. Usa algunos términos que no son del lenguaje común uruguayo”, dijo la fiscal. Y agregó que podría ser una broma de mal gusto o alguien tratando de sacar dinero a la familia Cuello Baladan. “Son las dos hipótesis que manejamos en la Fiscalía. Es cierto que existió el contacto”, confirmó Blanc.



La investigación sobre la desaparición de Mili sigue. El mes de marzo está cargado de audiencias convocadas por el juez Emilio Baccelli para interrogar a testigos.



"La información nos llega de a poco y a veces incompleta, se va armando un puzzle y vamos avanzando. Ella antes de desaparecer fue víctima de otros delitos y hay más personas que pueden ser encontradas con responsabilidades de estos otros delitos”, dijo Baccelli en diálogo con el portal El Megáfono.



El País trató sin éxito de ubicar a la madre de Milagros, Nancy Baladan.

Procesados

El 30 de octubre de 2019 el juez Baccelli procesó con prisión al dueño de una cantina tras entender que el lugar en realidad funcionaba como una whiskería. La entonces fiscal de Pando, Alicia Ghione solicitó el procesamiento del cantinero por un delito de explotación de menores y el procesamiento de otras dos personas por haber pagado a adolescentes para realizar actos eróticos o sexuales.



El caso se rige por el viejo Código del Proceso Penal (CPP).



Según los operadores judiciales la menor, en la época de su desaparición, concurría al lugar con otras tres personas, incluida su hermana. Ahí fue víctima de explotación sexual por “varias personas”, dijeron.



La apelación que presentó la defensa del cantinero, a la que accedió El País, dice que en ninguno de los testimonios de los familiares y amigos de Yanina “resulta acreditado el ejercicio de la prostitución” de la joven u otra menor.



El cantinero es defendido hoy por el penalista Marcos Pacheco. Por otra parte manifiesta que el padre, la madre y la hermana de Yanina “cuando concurrieron al local en compañía de la menor, o porque la encontraron allí, era para bailar”.