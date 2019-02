Megal logró amparo judicial aunque el conflicto persiste

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una resolución judicial acompañada de una intervención policial permitió -por ahora- desactivar otro intrincado diferendo en el sector de los combustibles y el supergás que había provocado cierto desabastecimiento en las estaciones de servicio.

Por un lado, una intervención policial hizo que se retiraran de los accesos los distribuidores de la envasadora Megal que impedían la salida de nafta y gasoil de La Tablada porque, a su vez, ellos no estaban pudiendo trabajar porque la empresa mencionada no recibía supergás de Ancap por una medida del sindicato del ente.



Pero Megal, por su parte, consiguió un pronunciamiento favorable del Juzgado Civil de Sexto Turno que dispuso que esta empresa debe recibir supergás y que se le debe permitir intercambiar garrafas con las firmas Acodike y Riogas, sus competidoras.



Fuentes de Ancap dijeron a El País que el sindicato de la empresa pública acató inmediatamente la decisión y ya a partir de las 13 horas comenzó a entregar supergás.



En cuanto a Megal, fuentes de las empresa señalaron que también se pudo hacer el intercambio de garrafas, por lo que se convocó a trabajar al personal a partir de hoy con normalidad.



Los distribuidores se habían mostrado indignados por haber tenido que abandonar los accesos a La Tablada. Dicen ser 120 y que dependen de ellos centenas de personas. Ahora, se supone que en unos tres días estará normalizado el suministro de supergás por parte de Megal. Esta empresa ha captado el 14% del mercado pero atraviesa problemas financieros y está en concurso, por lo que decidió reducir personal.



El diputado blanco Pablo Abdala cuestionó a Ancap por no haber logrado antes que se reanudase la entrega de supergás.

¿Continuará?

No está claro que el conflicto en Megal que originó todo el problema se haya desactivado. Ayer en una reunión realizada en la Dirección Nacional de Trabajo, la empresa se mostró dispuesta a reintegrar a 15 trabajadores pero no a 2 que son delegados sindicales, informó a El País Flavia Nardone, abogada del gremio de Megal. Mañana habrá una audiencia para tratar la acción de amparo de la distribuidora en la que serán escuchadas todas las partes involucradas. Según Nardone, quedó claro que los dos despidos que Megal pretende mantener firmes tienen un cla- ro sesgo antisindical. En la audiencia Nardone insisti- rá en que Megal violó un acuerdo de diciembre del año pasado.



También sostiene Nardone que Megal pretende funcionar con una dotación inferior a la mínima necesaria y que eso pone en peligro la seguridad de los trabajadores y usuarios.



Megal había advertido que si no podía volver a funcionar iba a tener que enviar al seguro de paro a la totalidad de la plantilla (alrededor de 70 personas).