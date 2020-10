Megaestafa a través de Facebook: 21 procesados por la Justicia penal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hay 115 sospechosos de participar de una maniobra de estafas a través de Facebook. La cifra incluye a cuatro cabecillas de la organización con vínculos en el extranjero. Las denuncias en su contra en Uruguay superan las 400. Los delincuentes ya habrían obtenido al menos $ 2 millones.

En Perú, la misma banda dejó un tendal de damnificados, siguiendo el mismo procedimiento utilizado en Uruguay: falsos préstamos sin requisito alguno por medio de Facebook y WhatsApp. A los días de que la persona pedía el dinero, le enviaban un correo solicitándole un depósito para supuestos gastos administrativos. Luego de que este estaba hecho, dejaban de contestarle.

En el marco de la “Operación Gota a Gota”, hasta el momento ya fueron procesadas por la Justicia 21 personas, a quienes se les ha denominado “escuderos”. Su tarea consistía en retirar los giros de dinero que enviaban los interesados a las redes de cobranza, tarea que realizaban a cambio de un porcentaje. El resto del dinero, los “escuderos” lo entregan a los cabecillas de la banda.



Según una fuente de la investigación, varias fiscalías de Flagrancia, que recibieron denuncias aisladas de víctimas, ya formalizaron a 12 “escuderos” por los delitos de asociación para delinquir y reiterados delitos de estafa.



Otra fuente de la Fiscalía señaló que, con el devenir de las semanas, las denuncias de víctimas fueron agrupadas en la Fiscalía de Delitos Económicos, cuyo titular es el fiscal Ricardo Lackner. Esta Fiscalía logró, entre el miércoles 21 y ayer, nueve formalizaciones de investigaciones contra personas de bajo rango de la organización, por haber ido a cobrar los giros. Son seis hombres y tres mujeres.

Fiscalía General de la Nación. Foto: Marcelo Bonjour

Según la fuente, todos los acusados deberán cumplir una condena de libertad vigilada de unos 15 meses. Y agregó que la investigación del fiscal Lackner y de la Dirección de Hechos Complejos apunta a desbaratar a toda la organización.

Estafa piramidal.

La fuente dijo que la banda tenía una estructura piramidal: una gran base donde se encuentran los “escuderos” y una cúpula que promociona los supuestos préstamos.



La pareja de una de las víctimas advirtió en la página de Facebook en que se ofrecen los préstamos que allí se realizaban estafas.



Consultada ayer por El País, esta persona contó cómo fue el procedimiento: “Le sacaron $ 2.000. Y todavía ellos se quedan con todos tus datos personales”, afirmó.



-¿Qué llevó a su pareja a solicitar un préstamo a través de Facebook y no acudir a una casa de créditos oficial?



-Es por el problema que hoy están atravesando los uruguayos: no hay plata. Los números no dan. Uno se endeuda y, a veces sin pensarlo, con la desesperación recurre a métodos más “fáciles” de préstamos. Con la cabeza caliente, por los problemas que uno está atravesando, se vuelve un blanco débil ante la habilidad de los estafadores.



-¿Su pareja denunció la estafa a la Policía?



-No. La denuncia no. Es vergonzoso. La impotencia, el decir “caíste” y sentirte la persona más tonta del mundo es lo que te lleva a no denunciar. Además ya sabés que no vas a recuperar nada. No podés estresarte en pensar qué harías si lo tuvieras al estafador adelante tuyo. Ser estafado te saca las ganas de luchar por algo.