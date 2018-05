"No me la van a traer de vuelta pero la Justicia fue hecha", dijo la madre de Valentina

A la salida del juzgado, y tras conocerse la sentencia para el autor y el coautor del crimen de Valentina Walter, su madre, Tatiana Ferreira, se mostró agradecida y aseguró: "aunque no me la van a traer de vuelta la Justicia fue hecha".



"Ahora vamos a tener que luchar para que no existan más Vales y para que no exista más gente como esa", dijo durante una entrevista con el medio A Plateia Livramento.

La mujer indicó que durante la lectura de la sentencia pensó mucho en su hija y si bien "por mi cabeza pasaba mucho odio" también "me acordé de todo, desde el momento que nació Vale hasta el último día que pasé con ella", indicó.

"Yo me preguntaba cómo un ser humano puede hacer una tragedia de esas", dijo por su parte el padre, Juan Walter, y agregó que "los 45 años de prisión no pagan la vida de ella, no pagan el pedazo de vida que me sacaron esos tipos, pero ahora la Justicia fue hecha".



Mientras estaban afuera del juzgado varias personas pasaron con sus autos y tocaron bocinas en señal de cercanía con la familia, que minutos antes había recibido el veredicto final de la jueza.

"Ahora Vale quedó en el recuerdo y en el corazón porque ya no está y no va a venir de vuelta, solo resta recordarla y luchar por mis hijos que me necesitan", dijo la madre.

Esta tarde la jueza otorgó la pena máxima de 45 años de acuerdo al ordenamiento jurídico uruguayo para los dos hombres que fueron acusados de matar y violar a Valentina Walter, de 9 años, el 12 de noviembre en Rivera.



El cuerpo fue encontrado tres días después. Su madre la había mandado a buscar a su hermano y esa fue la última vez que la vieron.



Los exámenes confirmaron que la niña murió por asfixia, que recibió un fuerte golpe en la cabeza, posiblemente con una piedra, y que fue sometida a abusos sexuales.