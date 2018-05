Jueza tiene 45 días para pronunciarse por el pedido de procesamiento a Raúl Sendic

El fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, dijo esta mañana que ayer lunes la jueza Beatriz Larrieu dictó "una providencia que dice auto para la resolución" por el caso del exvicepresidente de la República, Raúl Sendic, y el uso que realizó de las tarjetas corporativas mientras presidía Ancap.



Pacheco explicó, en diálogo con Informativo Carve, que con ese auto de resolución dictado ayer lunes comienzan a correr los 45 días que tiene como máximo la jueza para que se exprese sobre el pedido de procesamiento contra Sendic que realizó la fiscalía.

El pedido de procesamiento fue el lunes 19 de marzo: Pacheco solicitó ese día procesar tanto a Sendic como a otros exdirectores y gerentes de Ancap.

En el caso del exvicepresidente de la República, el fiscal pidió el procesamiento como "autor responsable de reiterados delitos de peculado en reiteración real, con dos delitos de abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley".



El fiscal de Crimen Organizado también habló esta mañana sobre el caso del senador Leonardo de León, que luego de haber sido acusado por el Partido Independiente (PI) de usar irregularmente las tarjetas corporativas mientras estaba al frente de Alur, surgió un pedido de la fiscalía para cerrar el caso.



Pacheco insistió en que si bien "la denuncia del PI no resultó falsa", y hubo "una falta ética de De León", se entendió que "no se pueden aplicar delitos contra la administración". Además, agregó, "en este caso de De León no hay estafa, no hay nada oculto".

El Senado discute los dichos de De León sobre Mieres.

Hoy martes, todos los partidos de la oposición apoyarán un planteo político en el Senado que formulará el senador colorado Pedro Bordaberry por entender que afirmaciones del senador oficialista De León lesionaron los fueros del cuerpo legislativo al llamar "carroñero de la política" a Mieres.

De León hizo esta afirmación acompañada de otros juicios de valor sobre Mieres, luego de presentarse ante el juzgado de Crimen Organizado en calidad de indagado, a raíz de las denuncias en su contra cuando ejerció la presidencia de Alur sobre las modificaciones al contrato con la constructora Teyma, así como también por el uso de tarjetas corporativas de la empresa subsidiaria de Ancap.