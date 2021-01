Mató a su madre y la enterró en el fondo; primer procesado del año por femicidio

El 26 de diciembre una mujer, de iniciales A.C., fue a tomar mate a la casa de su hermana, en la localidad de Villa del Carmen (Durazno), y esa fue la última vez que la vio con vida. El 1° de enero regresó a la casa y se encontró son su sobrino, quien le dijo que su madre había decidido irse a Montevideo.

Un día después la mujer volvió a la casa de su hermana, pero estaba cerrada y tampoco estaba su sobrino. A.C. sintió un olor “nauseabundo”, caminó unos metros por el fondo de la vivienda y, sobre un tajamar seco, se topó con el cuerpo sin vida de su hermana.

La Policía llegó al lugar y entró a la casa de la víctima, de iniciales B.C, donde encontraron rastros de sangre por diversas partes. La investigación, a cargo de la fiscal de Durazno Bárbara Zapater, enseguida apuntó hacia el hijo de la mujer, D.M.C. y fue detenido.

Esta tarde la fiscal imputó al hombre de 31 años por homicidio especialmente agravado por el vínculo y muy especialmente agravado por femicidio. El hombre irá a prisión preventiva por 120 días a la espera de una acusación fiscal final.

Según se desprende de la indagatoria de la fiscal Zapater, B.C. ya había sufrido otros episodios violentos pero había decidido no hacer la denuncia, según declararon vecinos, “porque se trataba de su hijo”.



El hombre, que vivía junto a su madre, era adicto a drogas y al alcohol, y “a diario se suscitaban discusiones por el uso del poco dinero que poseían”, según el dictamen fiscal que divulgó la Fiscalía General de la Nación en su página web. Por otra parte, el femicida robaba objetos de la casa y los cambiaba por droga.

El hombre declaró ante un perito psiquiatra del Instituto Técnico Forense que un día había golpeado a su madre “con un hierro en la espalda”, minimizando el hecho. “Mi tía me decía… un día vas a matar a tu madre”, declaró.



El examen del psiquiatra determinó que el hombre es capaz de entender sus actos y por tanto es imputable.

DATOS ÚTILES



Violencia doméstica



Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.