Mataron a la dentista Luciana Bentancur para robarle al ver que estaba sola en su casa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Son dos personas sin trabajo, que vagan de un lado a otro sobreviviendo como pueden. Uno de ellos es de Rivera y tiene 21 años. Se quedaba en Castellanos, en la casa de un amigo. Su compañero aún es buscado.

Ambos llevan un modo de vida andariega. Están un tiempo en un lugar, se quedan en la casa de algún conocido, comen lo que consiguen. Y cuando la situación se empieza a poner tensa con el dueño de casa o la ciudad o pueblo donde están, porque no le dan el sustento necesario, se van. Así viven.



La fiscal de Canelones, Alicia Schiappacasse, solicitó ayer a la Justicia el inicio del proceso penal contra el joven V.S., de 21 años, por presunta coautoría de un delito de homicidio muy especialmente agravado.

La Justicia le impuso al joven una prisión preventiva de 180 días.



El jueves 5, Schiappacasse liberó a O.U., de 41 años, oriundo de Castellanos, que había sido incriminado por el joven imputado ayer. También quedó en libertad una tercera persona, de 20 años y residente de Castellanos, que había sido acusada por uno de los sospechosos.

Oportunidad

Eran pasadas las 21 horas del 4 de setiembre de 2019, cuando Luciana recién había llegado de atender pacientes en un pueblo cercano.



Los dos vagabundos vieron la oportunidad. Sabían que la mujer estaba sola, que era dentista y supusieron que tenía dinero. Ingresaron por la puerta lateral de la casa y sorprendieron a Luciana Bentancur (35 años) en la primera habitación de la entrada de la casa.

Le asestaron 49 puñaladas en su pecho, cuello, manos, antebrazos y espalda. Y luego tomaron los $ 30.000 guardados dentro de un cajón de una mesa. No se llevaron una notebook y otros objetos de valor que entendieron eran fácilmente rastreables.



El autor de las puñaladas, que aún no fue detenido, arrojó el cuchillo y las ropas que llevaba puestas en un puente de ese poblado. Investigadores policiales aún no encontraron esos objetos hasta el momento, según el dictamen de la fiscal.

La investigación del Departamento de Homicidios Complejos, liderada por el comisario Germán Suárez, constató que el hoy imputado vivía a no más de 300 metros de la casa de Luciana junto al señor XX y pasaba asiduamente por la vivienda de la odontóloga.



Incluso, en alguna oportunidad, el joven le preguntó a XX si la mujer que residía allí vivía sola o acompañada. Ello llamó la atención de XX.



El imputado declaró en la Fiscalía que el 4 de septiembre de 2019, en horas de la tarde-noche, concurrió al domicilio de la víctima con intenciones de hurto, siempre alegando que fue con otra persona y contra su voluntad. En primera instancia manifestó que quien ingresó al domicilio de Luciana y la ultimó de varias puñaladas fue O.U. y que él quedó afuera de la casa muy asustado. Momentos después cambió su versión y dijo que quien ingresó al domicilio de la dentista y mató a puñaladas fue el señor O.U. Pero en este caso proporcionó detalles de los interiores de la vivienda de Luciana que solamente podría conocer alguien que ingresó y la recorrió por un lapso de tiempo.



El imputado se ubicó en todo momento en la escena del hecho, describió con lujo de detalles condiciones del interior de la propiedad, objetos particulares que se encontraban allí y la forma en la que ingresaron al domicilio.