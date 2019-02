Martín Quiroga tras agresión del suegro: “El balazo me golpeó el pecho y me ardió la piel”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Lo primero que vi fue el caño del revólver apuntándome de frente. Era un Smith & Wesson 3.57. Enseguida sentí un terrible ardor en el pecho. Y caí al suelo. Agarré la herida con mi mano".

El cantante de plena uruguaya Martín Quiroga no perdió el conocimiento tras el disparo realizado por su suegro Máximo M. en la tarde del 9 de noviembre de 2018.

El cantante observó por segunda vez el orificio del caño del revólver apuntándole. Y a su suegro, Máximo M. diciéndole:

-Te dije que te iba a matar si te veía en la casa de mi hija o si se amontonaba gente ahí.

El suegro afinó la puntería para rematarlo. Casi en forma simultánea, Martín escuchó los gritos de su pareja: “Papá, Papá. ¿Qué hiciste?”

El amor de padre pudo más que la ira. Hoy Martín está seguro que la intervención de su esposa fue clave. “Ella me salvó”, relata.

El viernes 22, la Justicia Penal condenó a Máximo M. como autor responsable de un homicidio en grado de tentativa a la pena de 12 meses de prisión domiciliaria.

El abogado del suegro de Quiroga, Marcos Pacheco, dijo a El País que su defendido ya cumplió cuatro meses de prisión domiciliaria, por lo que le restan ocho meses bajo ese régimen.

Coyuntural

Martín y su suegro residían en el mismo predio. El dueño de la propiedad es el suegro del cantante. En una de las casas, Martín vivía con su pareja y su hija de tres años. En la otra, Máximo M.

La relación entre ambos se fue desgastando por el continuo arribo de personas a la casa de Quiroga que llegaban a contratarlo o a conversar.

La rispidez tuvo su clímax en una discusión fuerte entre el suegro y Quiroga.

En ese momento, el anciano lanzó una amenaza de muerte. El tiempo mostró que era una persona de palabra.

“Mi suegro me avisó que si me veía dentro de la casa me iba a matar. Sacó el arma y me tiró. Yo estuve consciente todo el tiempo. Pensé que me moría porque casi no podía respirar. Me pasó lo que le pasa a las personas que le disparan en el pecho”.

Detenido

Las escenas siguientes parecen sacadas de una película policial clase B. En el lugar se encontraban el agresor, la víctima en el suelo, la hija y algún vecino que corrió a ayudar.

Quiroga no podía levantar la cabeza. El dolor en el pecho se lo impedía. De todas formas, sabía que su suegro se encontraba a poca distancia.

Como a los lejos, alguien hablaba por teléfono. Es evidente que esa persona había llamado al Servicio 911. Los minutos parecieron eternos para Martín. Oyó una sirena. Era la Policía.

Desde el suelo, malherido y sin aflojar un instante la mano encima de la herida, el cantante escuchó la voz de su suegro relatar a las policías que le había disparado y dónde se encontraba el Smith & Wesson, modelo “Magnum”.

Una médica y un enfermero levantaron a Martín y lo colocaron encima de una camilla.

La ambulancia se dirigió a toda velocidad desde Nuevo París hacia el Hospital Maciel. Un poco antes de llegar al hospital, Martín se desmayó.

“Hoy yo estoy en Nuevo París buscando una casa para alquilar con mi mujer y mi hija. No he vuelto a ver a mi suegro. No nos podemos acercar. No siento odio hacia él. Ya fue. Que él haga su vida y yo la mía. Él es el padre de mi mujer. Fueron cosas del momento”.