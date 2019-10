Manini Ríos será acusado hoy por el fiscal Morosoli por el caso Gavazzo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Esta tarde el candidato presidencial por Cabildo Abierto, el exgeneral Guido Manini Ríos, será acusado formalmente por el fiscal Rodrigo Morosoli por no haber denunciado a la Justicia penal que el exmilitar José Nino Gavazzo confesó ante un Tribunal Militar que en 1973 hizo desaparecer el cadáver del tupamaro Eduardo Gomensoro en el río Negro.

El artículo 177 del Código Penal tipifica el delito de “Omisión de los funcionarios en proceder a denunciar los delitos” que es en el que, a juicio de Morosoli habría incurrido el excomandante del Ejército, convertido en la revelación de la campaña electoral al liderar un novel partido que no para de crecer en las encuestas de intención de voto.



La presencia de Manini ante la Justicia responde a la homologación de los Tribunales de Honor que entendieron en los casos de los exrepresores José Gavazzo y Jorge Silveira.



El expediente que presentó Manini ante la Presidencia por el tema incluía una carta con su firma en la que criticaba con dureza los enjuiciamientos a los que fueron sometidos desde el año 2005 sus camaradas de armas. De hecho, el presidente Tabaré Vázquez se basó en ese escrito para resolver su cese inmediato y pase a retiro meses atrás.



En la misiva, a la que accedió El País, Manini destacó que “la Justicia uruguaya en muchas oportunidades se apartó de los más elementales principios del Derecho, no dando garantías a los acusados”. “Aplicó una suerte de Derecho para el enemigo”, afirmó.



Por otro lado, el entonces comandante del Ejército enumeró una serie de casos en los que, a su criterio, el Poder Judicial condenó a exmilitares “sin pruebas y sin las garantías del debido proceso”.



A través de un video divulgado la semana pasada Manini le pidió a sus votantes que no vayan al juzgado y que en cambio en el momento de su comparecencia se reúnan en las sedes de Cabildo Abierto.



“Este 3 de octubre les pido que no me acompañen físicamente en mi comparecencia a la Justicia. No quiero que se vea ni siquiera la sombra de una presión indebida”, indicó.