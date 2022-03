Mamá y niño que fallecieron en Río Bravo “tenían visa y plata para viajar en avión”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El hermano de Alexa Patiño, joven uruguaya que falleció junto a su hijo de cuatro años al intentar cruzar Río Bravo para ingresar a Estados Unidos, explicó por qué decidieron hacer esa travesía que terminó con el desenlace fatal. A pesar de que tanto la mujer como el niño tenían visa, su esposo, ciudadano cubano, no tenía.

Ambos intentaban cruzar el temido río que divide a México de Estados Unidos y que ocupa 1.455 kilómetros de los 3.100 de la línea divisoria entre ambos países. La corriente les hizo perder pie y los desplazó aguas abajo, según confirmó a la Fiscalía local Guillermo Alan, esposo de la mujer y único sobreviviente en tragedia migratoria.

“Mi hermana tenía visa y el nene también, pero su esposo es ciudadano cubano y no tenía visa entonces ella se fue con el nene a México, hizo escala en Panamá y quedó en Pachuca esperándolo. Él fue por Nicaragua, por la selva, por tierra… Desde Pachuca se fueron, nosotros no sabíamos que iban a cruzar así”, detalló el hermano de Alexa Patiño en diálogo con El País.



El hombre detalló que la familia, originaria del barrio Las Acacias, desconocía la forma de la frontera entre México y Estados Unidos. “Nunca viajamos, somos una familia humilde, no tenemos recursos para viajar. Pensamos que era una frontera como la de Uruguay, en el Chuy, que viajaban en ómnibus y cruzaban a pie; nunca nos dijeron que iban a cruzar el agua e iban a hacer toda la travesía que hicieron”.



Según el relato, la familia tenía una vida tranquila en Uruguay. “Mi hermana y el nene tenían visa y tenían plata para viajar en avión, dejaron su casa acá, auto, vendieron todo, se fueron con un buen dinero. Tenían un vínculo familiar estrecho”, resaltó.



A pesar de que la familia “no estaba demasiado de acuerdo” con el viaje, intentó apoyarlos con la decisión porque tienen familiares en Estados Unidos “que la podían ir a buscar”.



Al momento del contacto, el cuerpo de Alexa Patiño todavía no había aparecido. El deseo de la familia es repatriar el cuerpo del niño a Uruguay.