Maldonado: alto jerarca denuncia difamación

El denunciante, que ocupa un cargo de importancia y de confianza en la administración municipal, se presentó el martes en dependencias de la Jefatura de Policía de Maldonado para realizar la denuncia.

Desde un perfil solo identificado por un apodo, el funcionario fue acusado de enviar videos suyos a menores de doce a trece años.

"¿Cómo lo supe!? Porque los H... DE P... están a la vuelta de la esquina y este gil quería salir conmigo (y) nos empezamos a seguir en Instagram y vi que siempre estaba dándole "like" a fotos de NIÑAS que no seguí por lo tanto no había un parentesco más claro imposible (sic)"; escribió una de las denunciantes quien aseguró que conversó sobre del tema con una niña de doce años.

El comentario de esta persona fue replicado por otros usuarios. Una de las personas que retuiteó los mensajes de la denunciante subió a la red una imagen del funcionario que luego radicó la denuncia por difamación e injurias que ahora investigará la Justicia.

El artículo 33 del Código Penal prevé penas de prisión para los casos de difamación e injurias.