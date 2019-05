Madre de Lola Chomnalez a El País: "En una comunidad pequeña, los secretos se rompen"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-¿Cómo vive la familia Chomnalez la petición fiscal?

-Son los primeros rayos de luz. Pero todavía falta mucho. Yo me siento muy aliviada. Estoy esperando que me llamen los abogados (Jorge Barrera y Juan Raúl Williman) para recibir más información desde Rocha. Estamos acá con Diego (Chomnalez) cautelosos y guardados. El día de hoy (por ayer) fue un día largo.

-Usted y Diego siempre dijeron que los asesinos eran de la zona de Aguas Dulces y Valizas y que había gente que sabía.

-Eso pasa en las comunidades pequeñas. Hay estudios sociológicos al respecto. Siempre pasa que las comunidades pequeñas alojan sin quererlo y mantienen esos secretos hasta que se produce un corte.

-Primero usted se ofuscó con la Justicia uruguaya y la cuestionó. Luego dijo que confiaba en que iba a descubrir al o a los asesinos de su hija.

-En un momento me molesté porque vi que no íbamos para ningún lado. Diego declaró en determinado instante que la investigación parecía un chiste macabro. Y (el ministro del Interior, Eduardo) Bonomi dijo que nosotros hablábamos desde el dolor. Por eso decidimos también reforzar y hacer esta tarea en equipo (con la Justicia de Uruguay). Pero nunca perdí las esperanzas de que esto se resolviera.

-¿Entra en el dormitorio de Lola?

-No.

-¿Y Diego?

-Entró pocas veces. No queremos que se vaya el aroma de ahí. Pero si en determinado momento sale todo a la luz, me parece que es un buen momento para entrar y que entre el sol en el dormitorio. No sé cuándo pasará eso.

-¿Van a volver a la playa de Valizas?

-Mi plan es desandar el camino que hizo Lola. Peregrinarlo todo. En esta época se me complica con el clima. Prefiero hacerlo en el verano.

-¿Es una especie de comunión con ella?

-Sí.