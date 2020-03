Liberan a un sospechoso de asesinar a la odontóloga Luciana Bentancur

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Uno de los hombres sospechosos de haber asesinado hace seis meses a la odontóloga Luciana Bentancur de 39 puñaladas fue liberado ayer por falta de pruebas.



El liberado es el sospechoso de 41 años detenido el miércoles. La fiscal Alicia Schiappacasse no encontró pruebas suficientes como para mantenerlo detenido, informó Subrayado.



Mientras, permanece detenido un joven de 20 años que también fue detenido el miércoles y permanece bajo indagatoria de la fiscalía.



Schiappacasse dispone hasta hoy a las 11 horas para acusar o liberar al joven.



Ambos detenidos se habían acusado mutuamente del crimen durante los primeros interrogatorios a los que fueron sometidos.



El hombre de 41 años apareció ensangrentado y con fajos de dinero. Esa fue una de las versiones que dio el joven a la Policía sobre el crimen ocurrido el 4 de setiembre de 2019. El asesino es un hombre del pueblo, agregó.

En otra versión, el joven relató que, junto con su amigo de 41 años, pasaron frente a la casa de la dentista. El mayor le dijo: “Vamos a entrar ahí”.



El joven declaró a los investigadores del Departamento de Homicidios Complejos que el adulto sacó una cuchilla y lo obligó a entrar a la casa de la dentista. El móvil del ingreso a la vivienda y el posterior homicidio fue el robo, aseguró.



Y agregó un dato relevante para los policías: pasaron por la casa a las 21:00 horas y no había nadie; volvieron al lugar a las 21:20 horas y observaron que la odontóloga había llegado. Ese testimonio es refrendado por vecinos, quienes señalaron a la Policía que Luciana generalmente llegaba a su casa a esa hora y luego daba de comer a sus perros.



Por su parte el liberado dijo que no tiene nada que ver con el homicidio y sí reconoció que, junto con el joven, pasaron frente a la casa de Luciana unos cuatro días antes del asesinato. “Mi amigo me preguntó si Luciana vivía sola. Le dije que sí. Él fue el asesino”, sostuvo.