De León criticó a la Jutep por informe sobre tarjetas

La defensa del senador de la Lista 711, Leonardo De León presentó sus descargos ante la Justicia en los que criticó a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) por su informe elaborado sobre los gastos del legislador con las tarjetas corporativas de la empresa ALUR, subsidiaria de Ancap, en los que aclaró que la firma "no es una entidad estatal".

Según informó Telenoche, en base a un informe firmado por el abogado Santiago Pérez Irureta y utilizado por la defensa, "es claro que ALUR no es una entidad estatal, por lo que en definitiva, es claro que la actividad desarrollada por personas físicas que trabajan en forma dependiente en ALUR (como es el caso de los miembros del directorio) no puede considerarse, en ningún supuesto, como ejercicio de función pública". De León fue director de la empresa durante la presidencia en Ancap del exvicepresidente Raúl Sendic, cuyo sector político integra.

Por otro lado, el escrito contiene serios cuestionamientos al informe elaborado por la Jutep ya que no tomó en cuenta que no existía una normativa para el uso de las tarjetas corporativas y tampoco una obligación de realizar reembolsos. A su vez, señala que los gastos realizados por el senador De León no so "extraordinarios" porque están vinculados a pasajes, alojamiento y comidas, pagos que están relacionados con el rol que tenía.

La Jutep consideró que el expresidente de ALUR, presentó "insuficientes" explicaciones y no entregó documentación que respalde 130 gastos por US$ 22.000 realizados con la tarjeta corporativa de la empresa, pese a que había percibido viáticos. En un informe enviado al Juzgado Especializado en Crimen Organizado, al que tuvo acceso El País, la Jutep afirmó que "no recibió" ninguna aclaración por parte de De León sobre la utilización de las tarjetas corporativas en viajes al exterior que la empresa "no informa" como realizados en ejercicio de sus funciones. Es decir, esos gastos no se habrían realizado en misión oficial.

Cinco días después de que la Jutep considerara que el senador León hizo un uso indebido de las tarjetas corporativas de ALUR, el Tribunal de Conducta del Frente Amplio resolvió tomar el caso de oficio. En este caso, la comisión siguió el mismo camino que con Raúl Sendic. Al momento, De León no había definido presentarse al Tribunal y su sector se llamó a silencio. Ahora, con esta decisión deberá comparecer al ámbito del Tribunal de Conducta a dar las explicaciones de los 130 gastos por US$ 22.000 realizados con la tarjeta corporativa de la empresa, pese a que había percibido viáticos.