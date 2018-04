Prisión preventiva para padres de la alumna de UTU que denunció agresiones y abuso

La Justicia dispuso la prisión preventiva de los padres de la adolescente que denunció a las autoridades de la escuela técnica de Colón ser agredida y abusada por su padre y su tío abuelo.



La adolescente de 16 años contó a la adscripta que “recibía malos tratos en su casa de parte de sus padres, y también que quince días atrás habría sido abusada sexualmente por su padre y por un tío abuelo en otra ocasión”.



Tras este episodio, y ajustados al protocolo de actuación ante estos casos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), las educadoras notificaron a su tía de lo relatado por la menor de edad.

Según la solicitud de formalización de la Fiscalías, “se pudo saber que esta tía en lugar de concurrir al centro de estudios habló con una sobrina y también con su hermana, la imputada. Más tarde llegaron sus padres al centro de enseñanza y reclamaron retirar a la niña de la UTU: “La joven ve a su padre venir por los corredores y le pide a su madre que la defienda y no deje que se la lleve porque la va a matar”, agrega el dictamen fiscal.



La Fiscalía solicitó la medida de prisión preventiva por 120 días para ambos, debido a que a su juicio pueden entorpecer la investigación si se encuentran en libertad. La jueza, en cambio, otorgó 90 días de prisión preventiva.

“Por los corredores (su padre) la lleva hacia la salida y le dice que vaya hasta donde se encontraba su madre quien la saca finalmente del centro de estudios llevándola agarrada del brazo”. Su padre, sin embargo, “no se retira y vuelve por el mismo corredor a increpar a las autoridades del centro educativo en forma totalmente agresiva, argumentando que él era el padre y que podía castigarla como quisiera y que tenía derecho a pegarle con un cinto si quería”.

Ya en el auto, el padre de la adolescente le dijo: “Nunca te pegué, ahora si te voy a pegar”. Al llegar a la vivienda, “la joven se bajó rápido del auto, éste la sigue, la golpea primero con el pie y luego hasta el dormitorio, donde la agrede en el rostro (aducen cachetadas, propinadas con la mano abierta)”, añade la solicitud fiscal.



En el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), se informó a El País que un equipo está trabajando con la familia de la niña mientras que médicos realizan un tratamiento con la adolescente: “Esto requiere una evaluación continua para la toma de decisiones”, señalaron.



Hoy se reunió la red focal de la institución y determinó la estrategia con todas las instituciones que integran el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia (Sipiav). Por otro lado, se indicó que la Línea Azul, un mecanismo mediante el cual un ciudadano puede dar aviso a INAU de una situación que vive un niño, niña o adolescente, ya derivó el caso a los equipos territoriales de la institución.

Negligencia

Unas 47 organizaciones sociales cuestionaron la actuación de la Justicia porque la niña fue retirada a la fuerza en la UTU en la que estudia, informó El Observador. En un comunicado, los colectivos señalaron “no tolerar más que el sistema de justicia, que debe proteger y velar por los derechos de la infancia y la adolescencia, actúe de forma inoperante, negligente, revictimizando y vulnerando los derechos humanos”.



Según las organizaciones sociales, no se debe permitir que la víctima vuelva a su casa porque “el hogar es el peor lugar donde se puede dejar a una persona que está en una situación de violencia”. El comunicado finaliza exigiendo “alguna institución y/o organismo sea responsable de haber determinado que, durante 4 días, esta adolescente haya permanecido junto a su familia, que no le cree, no la apoya y la violenta”.



De acuerdo con el documento, Situaciones de Violencia Doméstica en Adolescentes de la ANEP, lo primero que debe hacerse ante este tipo de casos es entrar en contacto con un adulto referente para el joven afectado.