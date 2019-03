Justicia de Perú tras coimas a Toledo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La procuradora pública de Perú para el caso Odebrecht, Nory Vega, visitará Montevideo el martes para asistir al interrogatorio de dos empresarios brasileños que presuntamente facilitaron sus cuentas para el pago de sobornos al expresidente peruano Alejandro Toledo.

La procuradora ad hoc adjunta recibió la autorización del ministro de Justicia, Vicente Zeballos, para viajar del 17 al 21 de marzo para ejercer la defensa jurídica de los derechos e intereses del Estado peruano en los procesos vinculados a los delitos de corrupción de funcionarios y lavado de activos.



El Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado de Montevideo comunicó al Equipo Especial de la Fiscalía peruana sobre la programación de la toma de declaraciones de los ciudadanos brasileños Jorge Davies Celline y Raúl Fernando Celline, dueños del Grupo Davies, el próximo 19 de marzo a las 14.00 horas.



El objetivo de la diligencia es “corroborar las transferencias de dinero efectuadas a las cuentas vinculadas con Josef Maiman (Trailbridge Ltd y Warbury & Co) desde las cuentas de las empresas offshore del Grupo Davies”, entre ellas Guadix Corp, Aristan Inc, Trade Center Financial Corp y TM Peell Inc.



Aquellas cuentas del grupo Davies “habrían sido utilizadas por Camargo Correa, mediante su intermediario Julio Gerin de Almeida Camargo, para efectuar los pagos de sobornos a Alejandro Toledo por la concesión del tramo IV de la carretera Interoceánica”, detalló la resolución ministerial.



Josef Maiman, que colabora con la Fiscalía, es un empresario amigo de Toledo que prestó sus cuentas bancarias al exmandatario (2001-2006) para recibir igualmente las millonarias transferencias que hizo la empresa Odebrecht para adjudicarse obras públicas durante su gobierno.



Hace dos años, la Fiscalía peruana estimó que la constructora brasileña Camargo Correa pagó un soborno de al menos 3,9 millones de dólares a Toledo a través de empresas “offshore” de Maiman.



La cantidad recibida por Toledo en esta operación pudo alcanzar los 5,4 millones de dólares, equivalentes al 5% del contrato para la construcción de la carretera, según publicó el diario La República de Perú a fines de 2017.



El Equipo Especial de la Fiscalía que está a cargo de las investigaciones concluyó que Camargo Correa habría utilizado el mismo sistema de pago que en el caso Petrobras, escándalo similar de corrupción ocurrido con la petrolera estatal de Brasil.