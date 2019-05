Justicia Penal archivó la denuncia que presentó la DGI contra Rodrigo Blas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después de cuatro años de investigaciones, la Justicia Penal archivó la denuncia que presentó la DGI contra el líder del sector nacionalista Unión y Cambio de Malonado, Rodrigo Blas, en su condición de agente inmobiliario y otras personas.

De esa forma, no resultó probada irregularidad alguna respecto al accionar del dirigente político del Partido Nacional de Luis Lacalle Pou en Maldonado.

La resolución hizo lugar a la solicitud del fiscal doctor Luis Pacheco. El fiscal entendió que el expediente se encuentra comprendido en la Instrucción N° 11 de la Fiscalía General de la Nación.

La instrucción establece que los fiscales deben priorizar la persecución en el sistema penal no acusatorio y que por tanto no corresponde continuar la tramitación de los presumarios en los cuales a la luz de la prueba producida hasta el momento no exista posibilidad de imputar delito a los indagados.

Además, deben tratarse de presumarios donde no revista un interés público en la persecución de las conductas, que tengan una duración mayor al año y que refieran a personas que carezcan de antecedentes penales.

El fiscal actuante entendió que este presumario se encontraba dentro de estas previsiones lo que determinó que solicitara el archivo.

El Ministerio Público también aludió a que la sociedad propietaria de los terrenos había abonado los tributos a la DGI.

Según trascendió, Rodrigo Blas y el resto de los afectados continuarán con la demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para obtener la anulación de lo actuado por la DGI, sin perjuicio de analizar otras acciones judiciales por las irregularidades que tuvo el procedimiento administrativo.

En agosto del año pasado, Blas había publicado en su cuenta de Facebook que “al final del camino se demostrará que tenemos razón”.

Durante 2018, Blas se sometió a la Comisión de Ética del Directorio del Partido Nacional, la cual luego de varios meses de estudio , lo eximió de responsabilidades.