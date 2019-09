Justicia concedió la libertad provisional para el "Pato Celeste"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Justicia concedió la libertad provisional a Gustavo Torena –conocido como “Pato Celeste”-, según informó Subrayado y confirmó a El País uno de sus abogados, Enrique Moller.

Torena se encontraba preso en la cárcel de Campanero (Lavalleja) desde febrero de este año y había afirmado a fines de agosto: “A alguien le interesa tenerme preso hasta las elecciones" de octubre.

Preso por falsificación de documentos, Torena dijo en una nota enviada y publicada por El Observador el 31 de agosto pasado: "No se me juzga como a un ciudadano común, se me juzga como el ‘Pato’ y eso es muy raro, muy raro. La única certeza que tengo es que el palazo es político y en tiempos en los que se habla mucha boludez sobre Venezuela, aunque pocos saben la verdad de lo que pasó y de lo que pasa”.

El dictamen fiscal -al que accedió El País- marca el pedido del fiscal del "cierre de fronteras del procesado, con comunicación a Migraciones".

Además, Torena deberá cumplir con una serie de obligaciones: presentarse tres veces por semana en la seccional correspondiente a su domicilio por un plazo de 90 días; fijar domicilio (no podrá ausentarse de él sin conocimiento del tribunal); no ausentarse del país sin la autorización correspondiente.

Por otro lado, para lograr su excarcelación provisional Torena debió depositar US$ 20.000 o presentar una garantía.

Torena fue un hombre cercano al expresidente José Mujica, con quien, entre otros, viajó a Venezuela, donde se reunieron con el presidente Nicolás Maduro.