Justicia de Canelones decidió quitarle la tobillera y la custodia a José Gavazzo

La Justicia de Canelones accedió al pedido de la defensa del exmilitar José Nino Gavazzo de quitarle la tobillera alegando razones médicas. Además también decidió retirarle la guardia de custodia de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA), según informó TNU Noticias y confirmó El País.

El pasado viernes el fiscal Ricardo Perciballe, especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, recibió la notificación de la decisión de la Justicia canaria e inmediatamente presentó un recurso de reposición y apelación.



"La resolución es muy corta y no establece mucho los fundamentos", dijo hoy Perciballe a El País. Y agregó: "No está acreditado en el expediente que (José) Gavazzo necesite quitarse la tobillera para hacerse los tratamientos (médicos). Lo que está acreditado sí es que está enfermo y que necesita tratamiento".



"Una cosa es eso y otra cosa es que no puede hacerse el tratamiento con la tobillera", explicó Perciballe.



Sobre la custodia de Gavazzo el fiscal dijo que "nada acredita de que haya inconvenientes en los traslados". "No sabemos por qué se los quitan", agregó.

"Si uno habilita eso, si se confirma la posición de la jueza, el juzgado pierde total control sobre la persona, que se puede fugar o puede ir a donde quiera y entonces se evade totalmente lo que está dispuesto judicialmente que es la prisión domiciliaria", consideró Perciballe.



Si pese al recurso presentado por Perciballe la jueza mantiene la resolución será el Tribunal de Apelaciones el que resolverá si Gavazzo debe tener tobillera y custodia.



"Ella argumenta muy poco porque son 10 renglones. La resolución lo único que me dice es de acuerdo a los informes médicos y los informes médicos en ningún momento dicen que la tobillera interfiere con el tratamiento", sostuvo Perciballe.



El País accedió a la resolución de la jueza en la que alega que "atento a los informes médicos, a la cirugía a realizar, al tipo de diálisis previsto y todos ellos bajo la estricta supervisión de OSLA retírese la tobillera una vez que el penado comience sus estudios clínicos, internación y tratamiento, quedando autorizados los traslados para estudio bajo tutela".



La resolución, firmada por la doctora Elsa Graciela Montin, dice además que "el penado deberá acreditar en autos con informes médicos el inicio de estas maniobras clínicas ante OSLA".



Gavazzo se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria desde diciembre de 2015, tras la decisión del juez Martín Gesto por encontrarlo culpable de cometer violaciones a los derechos humanos.



Gesto adoptó la decisión después de tener el resultado de los informes médicos de la Cruz Roja, otro del forense Guido Berro y otro de una junta médica con tres profesionales del Poder Judicial.