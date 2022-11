Justicia de Argentina dispuso la inhibición de bienes de Buquebus por US$ 700.000

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Justicia argentina inhibió a la empresa Buquebus por más de 123 millones de pesos argentinos (unos US$ 736.780, al cambio oficial) por la falta de reintegro de fondos hacia la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), según informó este martes Perfil.

El organismo estatal indicó que los fondos fueron "en concepto de importes que la empresa había recibido para cumplir con el pago del Salario Complementario en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP)".



La caducidad de los beneficios de “Salarios Complementarios” se declaró cuando se comprobó que la empresa operó en el mercado de valores mediante la adquisición de títulos en pesos argentinos para luego vender en moneda extranjera, tras recibir 63.611.993 pesos argentinos, entre mayo y diciembre de 2020, señaló la AFIP.



La AFIP realizó una demanda y, ante la falta de respuesta, la Justicia indicó que a la suma inicial se le agregue 48.878.597 pesos argentinos por intereses y costas, lo que deja la cifra en $ 123.611.639, destacó Perfil.

Comunicado de Buquebus

Por su parte, Buquebus difundió un comunicado en el que afirma que la empresa "realiza sus operaciones financieras con GMA Capital. Durante la pandemia Buquebus estaba ingresando dólares al país -no sacando que era lo prohibido- por intermedio de GMA, pero esta empresa debido a un error interno registró la operación como un egreso. Al advertirse el error este fue inmediatamente subsanado".



"Sin embargo la AFIP consideró que Buquebus había incumplido la normativa. GMA se presentó a la AFIP haciendo saber que había sido un error asumiendo la responsabilidad y se formuló descargo", señala.

"Hasta hoy Buquebus no recibió notificación que ese descargo haya sido rechazado por AFIP", afirma la empresa.



"En cuanto a las medidas cautelares, dado que AFIP puede emitir títulos ejecutivos, está habilitada por la ley para pedir medidas cautelares como la inhibición de bienes y/o el embargo de buques, pero esto no quiere decir que la AFIP tenga razón. Ni siquiera quiere decir que el juzgado haya valorado lo que presenta AFIP. Es solo una cautelar trabada inaudita parte o sea sin avisarnos previamente para que presentemos descargo", asegura.



"Mañana estaremos yendo al juzgado a notificarnos y presentar el descargo", concluye Buquebus.