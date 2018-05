Justicia archiva denuncia por los negocios de la empresa Aire Fresco con Venezuela

A pedido del fiscal Luis Pacheco, la jueza Dolores Sánchez archivó este martes el caso por el que se indagaban negocios entre la empresa Aire Freso, vinculada al MLN, y el gobierno de Nicolás Maduro.



Pacheco concluyó que no existió delito en los negocios, ya que "no se advierte la existencia de hechos con apariencia delictiva en tanto de las resultancias de la prueba diligenciada emerge" que el proveedor "no era seleccionado por el Estado uruguayo, sino por las empresas estatales venezolanas, por lo que no son de aplicación las normas de contabilidad y administración financiera del Estado, ni es preceptiva la exigencia de procedimiento competitivo", según el documento publicado en la Fiscalía.

La abogada de Aire Fresco, Laura Robatto, confirmó a Subrayado el archivo de la denuncia que había sido presentada inicialmente por el abogado Gustavo Salle y que fuera ampliada por los diputados Rodrigo Goñi y Jaime Trobo del Partido Nacional, y el ex diputado del Frente Amplio Gonzalo Mujica.



Aire Fresco es una empresa cercana al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros que intermedió en negocios con Venezuela desde 2011 hasta 2015, por los que cobró comisiones.



Fue denunciada ante la Justicia de Crimen Organizado por su cercanía con el anterior gobierno del expresidente José Mujica y la participación en la intermediación con Venezuela.



Según fuentes familiarizadas con negocios de alimentos con Venezuela, Aire Fresco cobraba comisiones equivalentes al 2% de cada negocio concretado.



El 30 de julio de 2015, el senador José Mujica rechazó que existiesen irregularidades en la operativa de la empresa, presidida por Omar Alaniz. Y que el cobro de comisiones es "una forma de ganarse la vida".