Julio Ríos denunció a Wilmar Valdez y le reclamó US$ 600.000

El periodista Julio Ríos demandó ante la Justicia Civil a Wilmar Valdez, expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), y reclamó US$ 600.000.

Ríos le reclamó US$ 100.000 por daño emergente, US$ 400.000 por lucro cesante y US$ 100.000 más por daño moral, de acuerdo al escrito judicial presentado este martes por la abogada Silvia Etchebarne.

El periodista deportivo entendió que, con la investigación que se hizo acerca del escándalo en la AUF, que fue archivada y que lo involucró tanto a él como a Valdez y al empresario Walter Alcántara, se dañó su imagen y eso derivó en la pérdida de tres de sus trabajos.

Cuando tenía un año más de contrato, Ríos fue cesado de la cadena Fox Sports. Además, dejó de relatar para Radio Carve y no llegó a concretar la segunda temporada de "La Palabra" (que se emitía en Canal 10 con producción de Zur) pese a que estaba planificada.

Esta misma semana, Ríos aseguró que estaría dispuesto a dejar el periodismo en Uruguay si el caso Valdez se cierra sin consecuencias.

Etchebarne, la abogada de Ríos, también asesoró legalmente a Alcántara en la investigación de oficio realizada por la Fiscalía sobre una serie de audios que involucraban a Valdez y a otros directivos del fútbol. Posteriormente, Valdez denunció a Alcántara por extorsión.

La fiscal Silvia Pérez escuchó los audios y leyó las pruebas presentadas por las partes y consideró que no había delitos porque se trataba de negocios entre privados. Alcántara, quien trabajó en la AUF como intermediario, grabó durante varios meses a Valdez, cuando se negociaba la instalación del sistema de reconocimiento facial en el Estadio Centenario y las luces del Estadio Franzini.