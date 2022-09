Jugador de la selección uruguaya sub 20 se enojó y rompió slot en casino

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un jugador de la selección uruguaya de fútbol sub 20 fue denunciado por el Casino Parque Hotel por daños y perjuicios. El joven de 19 años fue al local ubicado en el barrio de Parque Rodó la semana pasada, se enfureció mientras jugaba en una máquina slot (tragamonedas) y la golpeó varias veces. El fiscal de Flagrancia de 5° Turno, Diego Pérez, investiga el daño especialmente agravado.

“La persona ofreció una reparación y estamos manejando esa alternativa”, dijo a El País el fiscal Pérez, aunque no quiso dar más información porque es un caso que aún está bajo investigación.



Mientras tanto, el futbolista -que no tiene antecedentes penales- está en libertad.



El daño generado produjo que la máquina quedara fuera de funcionamiento y se la tuviera que reparar. “El jugador se ofreció a pagarlo”, indicó una fuente cercana al caso.



Y asimismo puntualizó: “Es un jugador de la selección y la idea no es exponerlo personalmente, ni truncarle la carrera. Es una persona joven que cometió un error. Pudo haber sido cualquiera”.

La dirección de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), consultada por El País, señaló que no estaba al tanto de la denuncia penal contra el jugador del seleccionado sub 20.



Fuentes de la AUF, además, pidieron que se tenga en cuenta que se trata de un delito que el joven cometió como particular, y no en su papel de jugador de la sub 20.



En tanto, desde el casino no quisieron hacer declaraciones a El País, en el entendido de que es un tema que ahora debe dirimir la Justicia.

Este caso suma otra denuncia en el ambiente del fútbol. El 12 de agosto trascendió una denuncia por “apariencia delictiva” a raíz del embarazo de una menor que tuvo relaciones sexuales con algunos jugadores de la primera división del Club Nacional de Fútbol.



La familia de la chica quiso saber quién era el padre del bebé que ya nació y si ocurrió un abuso sexual, o si la menor recibió retribución o promesa de retribución para realizar actos sexuales. “Es un caso complejo porque la propia chica señala que las relaciones fueron consensuadas”, se indicó desde Fiscalía en su momento.



A su vez, a mediados de junio, dos jugadores de primera división de Peñarol fueron denunciados por abuso sexual por parte de dos mujeres -de 30 y 35 años- que trabajan como mozas en un local de fiestas. La abogada de las mujeres dijo que no se denuncia una violación “propiamente dicha”, pero sí un hecho de “carácter de abuso sexual”.