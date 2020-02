Una jueza reclama por no ir a un mundial de gimnasia olímpica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Wendy Calderón, jueza internacional de gimnasia artística femenina desde 2006, citó el jueves 13 de febrero de 2010 a una audiencia de conciliación al director de la Federación Uruguaya de Gimnasia, Juan Carlos Rostagno, al secretario de Deporte, Fernando Cáceres y al director de Asuntos Legales del Ministerio de Educación, Pablo Maqueira.

En el escrito, al que accedió El País, Calderón reclama una indemnización por daño moral por no haber sido designada como árbitro en el mundial de gimnasia olímpica.



Según el documento, Calderón señala que el árbitro para el mundial fue designado por sorteo cuando ella debió haber sido nombrada en forma directa por ser la jueza de mayor categoría. “Al realizar el sorteo violaron el reglamento de jueces y generándome un perjuicio económico de no participar en el mundial, sacándome la posibilidad de lo que implica ir a dicho evento, con la consecuente limitación en la proyección de mi carrera”, sostiene.



Tras oponerse al sorteo, la Federación Uruguaya de Gimnasia la sancionó, dice. Y agrega: “Ello implica perder trabajo, dejándome una mancha en mi legajo profesional que no la tenía”. En caso de no haber acuerdo en la audiencia, queda abierta la posibilidad de que Calderón inicie un juicio civil.