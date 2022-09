Jueza rechazó recurso por obras de rambla en Punta Colorada y seguirán suspendidas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Virginia Ginares, jueza del Juzgado Civil de 7º Turno, rechazó la apelación y el recurso de reposición presentado por la Intendencia de Maldonado contra el fallo del juez Alejandro Recarey, quien en julio, en medio de la feria judicial, ordenó "la suspensión de toda obra de continuación, remodelación y ampliación" en la rambla de Punta Colorada.

Según la sentencia, a la que tuvo acceso El País, "no se advierte, en principio y sin perjuicio de la discusión de fondo, agravios para los comparecientes".



Según la apelación de la Intendencia, el juez Recarey suspendió una obra de rambla en Punta Colorada "cuando tal obra no existe". De ser así, apelar el fallo contra una obra que no existe es de "imposible cumplimiento", según la letrada y por esto entiende "que no existen agravios".



Además, la jueza agregó que "corresponde que el Estado cumpla con controlar coordinadamente el cumplimiento de la medida" judicialmente dispuesta. La sentencia de Recarey indicaba que las obras debían detenerse "hasta tanto cumplan con los requerimientos de confección de los debidos estudios de impacto ambiental y ordenamiento territorial".



La apelación de la Intendencia

El pasado 14 de julio el abogado Hugo Alvez fue el encargado de presentar las acciones en nombre de la Intendencia de Maldonado.



"Hemos tenido una feria judicial bastante extraña, anormal, en la que grupos minoritarios aprovecharon para conseguir fallos exprés. El juez Recarey suspendió una supuesta obra de rambla en Punta Colorada cuando tal obra no existe, ya que la rambla tiene más de 60 años. Lo que hizo la Intendencia fue reacondicionarla y las obras están terminadas e inauguradas desde el año pasado", afirmó al salir del Palacio de Tribunales.



"Llama poderosamente la atención, porque tanta urgencia que había para paralizar obras, habilitar la feria y dictar una medida cautelar, y no se notificó al organismo que debía parar las obras", enfatizó.

El abogado consideró que "existía urgencia en mediatizar el tema, no en que la decisión llegara a quien la tiene que cumplir".



Por otra parte, afirmó que los dos testigos que se presentaron ante Recarey por parte de los demandantes "faltaron a la verdad" y la Intendencia presentó una denuncia penal por falso testimonio contra ellos. Los testigos, como se informó en el decreto del juez, son los investigadores y docentes grado 5 de la Universidad de la República, Omar Defeo y Daniel Panario.



El abogado indicó además que le llamó la atención que al dirigirse a presentar la acción pasó por la rambla de Montevideo y vio que se instalaron "cercas captoras" y garra de león, una de las plantas que se impide colocar en Punta Colorada. "Parece que lo que está mal para Maldonado, para Montevideo está bien", remarcó.