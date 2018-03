Jueza Larrieu afirmó que ninguno de los imputados por el caso Ancap irá a prisión

La jueza de Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, afirmó que ni el exvicepresidente Raúl Sendic ni los otros ocho exjerarcas de Ancap que podrían ser procesados llegarán a la cárcel, incluso aunque sean condenados al final del proceso.



"No", fue la tajante conclusión de la magistrada al portal Ecos cuando se le preguntó por esa posibilidad. Larrieu explicó que el caso Ancap se rige por el viejo Código Penal. "Cuando la persona es procesada sin prisión, si al momento de dictada la sentencia no cometió durante ese plazo un nuevo delito, opera el beneficio de la libertad condicional. Esto quiere decir que puede seguir en libertad sujeto a vigilancia. Ese es el sistema", señaló. E insistió: "Según el sistema del código del ’80, si al momento de dictada la sentencia el imputado se encuentra en libertad, como sería este caso, ahí opera el beneficio de la libertad condicional. Sigue en libertad, sujeto a vigilancia".



Para que exista la posibilidad de que alguno de los implicados vaya a prisión, la Fiscalía debería "entender necesaria la prisión preventiva", que tiene "factores cautelares".



El fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, pidió el procesamiento de Sendic por dos delitos de abuso de funciones y peculado y el de José Coya, Germán Riet, Juan Gómez, Juan Luis Romero, Juan Justo Amaro, Ricardo Lemes y Eduardo Goldsztejn por abuso de funciones, y el de Manuel González por estafa.



Las declaraciones de Larrieu van en la misma línea que las del abogado del exvicepresidente, Ignacio Durán, quien sostuvo esta mañana en Desayunos informales que Sendic "no va a ir a la cárcel" porque en su pedido de procesamiento, Pacheco "dice claramente que no hay peligro de frustración de la prueba ni riesgo de fuga" y "no hay antecedentes de que una persona, habiendo esperado el proceso en libertad, termine preso".