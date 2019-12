Jueza y fiscal se cruzan por libertad de madre de niños fallecidos en incendio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Talía N. lloró durante toda la audiencia judicial realizada ayer sobre el incendio y muerte de sus hijos. El día anterior, había salido de su casa ubicada en el Cerrito de la Victoria hacia el barrio Villa Muñoz a comprar ropas para su hijo de tres años y su hija de dos. Ambos niños quedaron acostados y al cuidado de su hermano de 16 años, dijeron a El País los abogados de Talía N., Martín Etcheverry y Daniel Burgos.

El hermano vive en una casa contigua.



El informe de Bomberos, al que accedió El País, señala que se desató un incendio supuestamente por un factor eléctrico o un factor antropológico.



El documento señala que, si bien no se encontraron evidencias de un accidente eléctrico en la casa, se pudo observar “una instalación eléctrica irregular (precaria)” que podría haber generado un recalentamiento en conductores eléctricos. Y, en segundo lugar, los bomberos presumieron que “no se puede descartar” que los dos niños estuviesen manipulando algún elemento con “llamas al descubierto (encendedor, fósforo)”.



Las dos víctimas, sostiene el informe, fueron encontradas cerca del lugar del origen del incendio.

Talía N., una trabajadora sexual de 20 años, llegó a la casa una hora más tarde del siniestro, según dijo Burgos. Enseguida fue detenida.



A las 11:00 horas de ayer se realizó la audiencia judicial en el Juzgado Penal de 40° Turno, a cargo de la jueza María Laura Sunhary. La fiscal de Flagrancia, Nancy Hagopian, pretendía imputarle a la madre el delito de homicidio culposo.



Burgos y Etcheverry alegaron que debe haber una relación de tiempo entre el delito y la detención. “Para que se configure la flagrancia, la detención se debe hacer en el momento de cometido el delito o minutos más tarde. No una hora”, dijo Burgos.



La jueza Laura Sunhary de las Carreras decretó la libertad de la joven porque la detención había sido “ilegal”. Es decir, ayer no se resolvió el inicio del proceso penal contra la madre.



En rueda de prensa, la jueza Sunhary dijo que la joven “no fue detenida” a los pocos minutos de iniciado el incendio y agregó que “las cosas tienen que estar en su lugar” en alusión a que no podía continuar con una audiencia donde era evidente que Talía N. estaba con un estado de depresión.

La fiscal Nancy Hagopian, disconforme con la resolución judicial, recordó que las víctimas son dos pequeños niños. Y agregó: “Quedó en libertad una madre cuyos hijos habitualmente quedaban solos. Los testigos son contundentes”.