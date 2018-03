Jueza fijó fecha para audiencias ratificatorias; Sendic fue citado para el 10 de abril

Tras los pedidos de procesamiento realizados por el fiscal Luis Pacheco, la jueza del caso, Beatriz Larrieu, fijó las audiencias de ratificación para los imputados por el caso Ancap, informó El Observador.



La primera audiencia será con el expresidente de la empresa, Raúl Sendic, que tendrá que presentarse en el Juzgado de Crimen Organizado el 10 de abril. Durante la sesión Sendic podrá realizar las declaraciones que considere pertinentes para el caso, antes de que se tome una resolución.



Sin embargo la jueza ya adelantó que ninguno de los indagados por el caso irá a prisión aunque el fallo los considere culpables al final del proceso.



Germán Riet y José Coya también tendrán una audiencia el mismo día, mientras que Juan Romero, Eduardo Goldsztejn y Ricardo Lemos deberán concurrir el miércoles 11.



Al resto de los indagados se les fijó cita para el jueves 12 del mismo mes.



Una vez finalizadas las audiencias la jueza tiene dos opciones: archivar la causa, en caso de no encontrarlos culpables de los delitos, o dictar un auto de procesamiento. Para ambos casos tiene un margen de 45 días desde el momento en que finaliza cada audiencia.



En el caso de Sendic, Pacheco pidió el procesamiento como "autor responsable de reiterados delitos de peculado en reiteración real, con dos delitos de abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley".



Para Riet y Gómez el pedido es como "autores responsables de dos delitos de abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley".



Amaro, Romero y Coya, se pide un procesamiento por "un delito de abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley".



También hay pedido de procesamiento para Goldsztejn, Lemos y González.