Jueza absolvió al primer formalizado por delitos de la LUC vinculados a arresto policial

La jueza Letrada de Primer Turno de Rosario Bettina Duter absolvió al primer formalizado por un delito de resistencia al arresto y otro de agravio a la autoridad, que surgieron de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Se trata de un joven de Colonia. Fuentes de Fiscalía indicaron a El País que esta sentencia de primera instancia, con fecha del 16 de diciembre, será apelada por la fiscal Letrada Departamental de Rosario, Sandra Fleitas.

"Habiendo probado parcialmente la Fiscalía los hechos por los que acusa y no existiendo la tipicidad en los delitos pretendida por la acusación, corresponde la absolución" del joven de 22 años, indica la sentencia a la que tuvo acceso El País. Fue formalizado por un delito de resistencia al arresto en régimen de reiteración real con un delito de agravio a la autoridad agravado.

El 24 de julio de 2020 el joven circulaba en moto con una luz rota y sin casco cuando lo detuvieron efectivos, quienes lo trasladaron a la comisaría. Le retuvieron la moto y le dijeron que podía retirarse. A la salida insultó a efectivos, quienes a la segunda cuadra lo intentaron detener y este se resistió.



De acuerdo a la magistrada, el formalizado fue "reducido por tres personas con las consecuentes lesiones". Al resistirse, agarró de los genitales a un efectivo y dio patadas a otra agente que también lo intentaba reducir. Sobre esta "reacción", la jueza plantea que "no era necesario que las padecieran".



Duter dijo que el joven "no estaba detenido o no debía estarlo- al momento que decide retirarse de la Seccional Policial-, por que no existió causa legítima de detención, ya que presuntamente cometió una falta y le fue retenido su birrodado (moto), practicado las multas, es decir cumplida la tarea con éxito". En ese sentido, agregó que este se enojó y "sin duda profiere un agravio muy irrespetuoso hacia los funcionarios actuantes en su enojo por la incautación legítima de su birrodado".



Para la jueza, el joven no cometió los delitos por los que se lo acusa. "Se trató de una agresión aislada - muy ofensiva- pero que no obstaculizó la función de los funcionarios policiales", indica el escrito. "Al no considerar que existe flagrancia delictiva en el delito de agravio a la autoridad no puede existir resistencia al arresto porque el mismo se considera ilegítimo", agrega.



Sobre la actuación policial, la magistrada expresó que "faltó la prevención y la disuasión" en relación al joven "no siendo necesaria su detención, lo que para nada justifica los insultos proferidos contra la fuerza pública, y de los que desde el calabozo: pidió disculpas".



"Es un logro de todos los defensores de oficio", valoró en diálogo con El País su defensora, Lourdes Lemos, - de Rosario (Colonia) -, respecto a este fallo que "salió favorable y beneficioso para un muchacho que en definitiva estaba circulando en su ciudad sin luces, cometiendo una falta, y terminó formalizado con un procesamiento por más de un año". En este caso, el joven ya cumplió las medidas cautelares fijadas por la Justicia, que fueron cumplir arresto domiciliario, y luego presentarse en una seccional policial.