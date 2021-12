Juez rechazó pedido del MSP de mantener intervención en Casa de Galicia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El juez de Concursos de 1º Turno, Leonardo Méndez, resolvió no hacer lugar al pedido del Ministerio de Salud Pública (MSP) de continuar con la intervención en Casa de Galicia y, en cambio, mantener la decisión de declarar el concurso voluntario de la mutualista.

El magistrado indicó en el decreto 2661/2021 al que accedió El País que no tiene "el honor de compartir los fundamentos expresados por el distinguido letrado representante del Ministerio de Salud Pública" respecto a mantener la intervención. En primer lugar, expresó, hay razones económicas que se contraponen y no permiten que se pueda tener de forma simultánea una intervención administrativa (como la pedida por la cartera) y una judicial (como el concurso).



Méndez explicó que la Ley de Proceso Concursal establece que los órganos concursales designados por la Justicia, como es el caso de la sindicatura, tienen derecho a ser retribuidos con cargo a la masa activa del concurso.



"En atención a su naturaleza de créditos contra la masa, los honorarios de los órganos concursales deben ser abonados, en la medida de su exigibilidad, por fuera del concurso, es decir, a cargo de los bienes de la masa, y con preferencia a los acreedores, salvo respecto de aquellos cuyos créditos se hayan garantizados con prenda o hipoteca", indicó.



En cambio, el decreto 139/004 prevé que los honorarios de los auxiliares y los asesores de la intervención administrativa dispuesta por el MSP serán de cargo de la institución intervenida, es decir de Casa de Galicia.



Por lo tanto, indicó el juez, "en este contexto, mantener ambas intervenciones (judicial, a través de la Sindicatura, y la administrativa dispuesta por el MSP) implicaría un importante perjuicio económico para la deudora y, consecuentemente, para los acreedores, puesto que se duplicarían los créditos contra la masa, que se pagan con preferencia, a excepción de los acreedores prendarios e hipotecarios", explicó.



Por otra parte, Méndez explicó que existen razones de orden jurídico, basadas en el principio de especialidad, "que hacen incompatibles ambos institutos".



"El hecho de que en el caso la intervención administrativa haya resuelto continuar el trámite concursal, y completar los requisitos necesarios para el éxito de la solicitud de concurso voluntario presentada por las autoridades desplazadas, si bien no equivale a decidir la liquidación dela institución de asistencia médica, implica inexorablemente la elección de una solución que impone la finalización de esa intervención, al abrir el ámbito competencial de actuación del Poder Judicial", indicó.

Actualmente rige un plazo de 30 días para hacer un traspaso a los nuevos gestores. En este sentido, el primer decreto del juez al respecto estableció que el síndico designado sería la Liga de Defensa Comercial (Lideco).



La intervención de la mutualista se había definido, según lo explicado por el ministro Daniel Salinas, "en función de la grave situación financiera" que atraviesa.



“¿Por qué se interviene la institución? Porque presenta un concurso que habla de un grado de iliquidez para hacer frente a determinadas obligaciones. El plan de restructura por el que accedió al fideicomiso no fue cumplido en su mayoría y acumula seis balances negativos”, dijo el jerarca en ese momento.