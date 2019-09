Juez ordenó custodia policial para agresor para evitar "revictimizar" a la mujer

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El juez letrado suplente Jorge de Grossi decidió imponer custodia policial a un hombre acusado de ejercer violencia de género a una mujer, de forma tanto física como psicológica, indicó el Poder Judicial este viernes.



La decisión fue tomada debido a que no se contaba con tobilleras electrónicas disponibles para que pudieran ingresar al sistema de monitoreo que evita que el agresor se acerque a la víctima.



El juez indicó en la resolución presentada que "la propia ley menciona la no revictimización" y que "dentro de tal concepto se encuentra lo que se denomina revictimización institucional".

De Grossi explicó que a este tipo de revictimización se expondría la mujer denunciante si tuviera que "soportar guardia policial en caso de no existir los dispositivos".



La sentencia del juez fue la de prohibición de comunicación entre los involucrados por un plazo de 180 días, así como el acercamiento en un radio de 500 metros. El magistrado indicó que la orden establecida es la de la colocación del dispositivo electrónico, pero aclaró que en caso de que no haya disponibilidad se debe imponer la guardia policial al agresor.

La ley en la que se basó para fundamentar su decisión fue la ley de violencia hacia las mujeres basada en género nº 19.580, que tiene como objeto "garantizar el efectivo goce del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia basada en género", establece en su artículo 24 referido a las directrices para las políticas de seguridad, la obligación de que la intervención policial sea "oportuna, de calidad y eficaz, y evite la discriminación" (literal C).



El Poder Judicial señaló que esta es la segunda vez que el juez impone la custodia al agresor en vez de a la víctima. El primer caso fue cuando intervino en una causa que tuvo lugar en la ciudad de Melo (Cerro Largo).



La alternativa de custodiar al agresor en lugar de a la víctima no es nueva, aunque no es la regla general. El candidato blanco Luis Lacalle Pou dijo durante una conferencia a mediados de agosto en Treinta y Tres que el sistema tal como está planteado hoy limita las libertades de la víctima y es necesario darlo vuelta. “Hay que vigilar al victimario, no a la victima. Vigilemos al que amenaza y no al amenazado”.



¿Es efectivo custodiar al agresor?



Consultado por El País, el juez Eduardo Cavalli opinó que es “un planteamiento a considerar”, y aclaró que la ley ya permite esta alternativa. Su colega Alberto Reyes coincidió: “No es descabellado”.



July Zabaleta, directora de la división Políticas de Género del Ministerio del Interior, se opuso. “Es para proteger una vida y no para acompañar al ofensor o dejar expuesta a la víctima”, dijo.



Patricia Lanzani, directora de la Unidad de Género de Fiscalía, estuvo de acuerdo:“No es una medida en sí, es una herramienta para que se cumplan las medidas de protección. Debe ser para la víctima; el agresor puede escapar”.