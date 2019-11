Juez indagará a cuatro prostitutas VIP

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La escena y los protagonistas parecen salidos de una película. El empresario estaba de fiesta con prostitutas VIP en su lujoso apartamento montevideano. Consumían cocaína y alcohol.

Según el relato de una de las trabajadoras sexuales en el juzgado, en un momento el empresario les preguntó si alguna vez habían visto un millón de dólares.



“Él colocó un millón de dólares encima de una mesa ratona del living. Él siempre tiene mucho dinero en la caja fuerte de su casa”, dijo la prostituta en el juzgado. También repitió el mismo testimonio a El País.



“Las peticiones sexuales del empresario son poco comunes. Y a cambio de eso, él te retribuye con dinero”, agregó la meretriz.



El empresario colocó un millón de dólares en fajos de US$ 10.000 encima de la mesa, según el testimonio de Carolina M. (nombre ficticio de una de las prostitutas VIP). Y agregó que el dinero quedó allí.



“El empresario me pagó US$ 5.000 y yo me fui. Después me dio más dinero por mis servicios”, dijo Carolina.



Horas más tarde, Carolina M. volvió al apartamento. Percibió que las otras dos trabajadoras sexuales se veían nerviosas.



Según el testimonio de Carolina M., en un momento de distracción del empresario, las dos mujeres se habían apoderado de unos US$ 600.000 que estaban encima de la mesa.



Las dos mujeres se fueron. Carolina M. y el empresario se quedaron solos en el apartamento. “Ellas se llevaron el dinero en bolsas de cartón de cuando hacés compras en el shopping”, explicó.



Esa noche, el empresario le dio a Carolina M. más dinero, unos US$ 9.000.



Entre las 5 y las 6 de la mañana, Carolina abandonó el apartamento. A las 7:00 de la mañana, varios policías llegaron a su casa munidos de una orden de allanamiento. Revisaron su vivienda y encontraron el dinero, unos US$ 14.000.



“Los policías me dijeron que ese plata yo la robé al empresario. Obviamente lo negué, porque él me regaló ese dinero”, expresó. Según el relato de la trabajadora sexual, de los US$ 600.000, se recuperaron unos US$ 200.000.



Una fuente cercana al empresario señaló a El País que las prostitutas saben que si le suministran cocaína lo sedan y lo manejan a su antojo.



“El empresario ha declarado en el juzgado que en ningún momento puso un millón de dólares encima de una mesa ratona de su living”, explicó.



Y reconoció que el empresario sí ha sufrido robos por cifras onerosas, le han vaciado sus tarjetas de crédito usando su celular y lo han obligado a retirar cifras elevadas de sus cuentas bancarias, entre otros ilícitos investigados por la Justicia.



En este momento, hay dos denuncias en juzgados penales contra las prostitutas VIP. En uno de los expedientes se investiga a Carolina M. por obtener un vale por US$ 700.000 firmado por el empresario y una supuesta compraventa de un auto Corvette valorado en US$ 180.000.



En un segundo expediente las investigadas son cuatro meretrices. En el grupo, que es liderada por Ana Laura (nombre ficticio), también se encuentra Carolina M. En este caso, las trabajadoras sexuales fueron acusadas en la Justicia por el empresario de robarle una cifra que supera los $ 3.500.000 y de incurrir en supuestos delitos de suministro de drogas, abuso de inferioridad psicológica y extorsión.

En uno de los expedientes, al que tuvo acceso El País, la fiscal penal Graciela Fossati solicitó el 27 de agosto de 2019 al juez Nelson dos Santos que cite a declarar a las cuatro prostitutas sobre la denuncia que pesa en contra de ellas.



También pidió la convocatoria del médico psiquiatra del empresario adicto y del dueño de un boliche nocturno para que testifique si el empresario es cliente del negocio y si algunas de las prostitutas concurren a ese local.

Un video sexual “Ellas me dominan con drogas”

El 12 de agosto de 2019, el empresario declaró como denunciante en el Juzgado Penal, cuyo titular es el juez Nelson dos Santos.



Juez: Si al día de hoy ha tenido algún otro inconveniente importante con estas personas (meretrices).



Empresario: Sí. Tuve inconvenientes importantes sobre todo con F. H. Ella me había hecho un video de índole sexual cuando yo estaba en estado de sedación. Ella se apareció en enero de 2019 en el edificio donde vivo. Y armó un escándalo.



Juez: Usted relata que una de las trabajadoras sexuales hizo una transferencia de dinero de su cuenta a la cuenta que le pertenece. ¿Esa persona tiene su clave?



Empresario: Hay una situación previa. Ellas (las meretrices) entraron a dominar situaciones con el uso de sustancias (cocaína). Una vez un asistente terapéutico hizo analizar una muestra y tenía ketamina, que la mezclaban para que yo perdiera mi voluntad lo antes posible.



Juez: ¿Cómo realizaron la compra de perfumes?



Empresario: Ellas hacen que pierda la voluntad. Una de ellas compró perfumes con mi tarjeta por $ 240.000. Luego los vendió.