Jueces de Montevideo prohibieron el ingreso de público y periodistas a audiencias penales

A las audiencias penales ya no podrán ingresar los familiares de las partes implicadas ni los medios de comunicación hasta que se establezcan mayores medidas de seguridad, según lo que resolvió el Comité de Jueces e informó el programa Fuentes Confiables de Radio Uruguay este jueves.



La decisión fue tomada luego de que se registraran incidentes durante la audiencia por el caso de Rogelio Souza, un policía que fue asesinado durante el intento de rapiña a un camión de bebidas en el que trabajaba. Después del altercado una periodista de VTV informó en su cuenta de Twitter que fue "agredida físicamente, con golpes de puño".

En una carta que fue elevada a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), y a la que accedió El País, los jueces indicaron que la decisión fue tomada "ante la reiteración de incidentes violentos en las audiencias, los que cada vez revisten mayor gravedad, la falta de control del público que asiste a las mismas, el espacio reducido para su permanencia en la sala, y que muchas veces concurren a estas familiares de víctimas y del imputado".



"Hasta que el Ministerio del Interior no proporcione la seguridad adecuada en las audiencias y no cumpla con la realización de un efectivo control de las personas que ingresan en la OPEC (Oficina Penal Centralizada), no se permitirá el ingreso de público a las audiencias, a excepción de los estudiantes de Facultad de Derecho que concurren para presenciarlas", expresaron.



Los jueces indicaron que la decisión se tomó con el fin de priorizar el derecho a la vida y a la integridad física.