Joven golpeado en Punta del Este y los adultos emplazados por hacerlo son citados a declarar

Fiscalía citó para este martes al joven de 18 años que fue golpeado y atropellado en Punta del Este por vecinos, que pensaron que se trataba de un delincuente. Por su parte, los presuntos agresores deberán declarar el miércoles ante la fiscal Ana Roses.

Pablo Romero García, profesor de Filosofía y docente de Ética en la Universidad Claeh y asesor del Consejo de Formación en Educación de la ANEP, denunció este lunes que vecinos de una casa de veraneo en Pinares (Punta del Este) golpearon, atropellaron y amenazaron con matar a uno de sus hijos tras suponer por su estética que se trataba de "un ladrón que caminaba por la calle con intenciones de robar".



A través de una carta a la opinión pública, Romero narró que el hecho sucedió en la noche del sábado cuando "cinco adultos de aproximadamente unos 30 años", que puntualizó -son vecinos de su casa de veraneo en el balneario próximo a Punta del Este- "lo golpearon, amenazaron, intentaron subirlo a la fuerza a un auto y lo atropellaron con un cuatriciclo". El joven recibió "una herida cortante en su gemelo", así como golpes "en ambas piernas" y en la espalda, añadió.



Por su parte, uno de los denunciados dijo en diálogo con Subrayado (Canal 10): "La versión es: yo estoy en la puerta con unos amigos, sale un chico y empieza a caminar. Le gritamos 'Hey, hey'. Empieza a correr. Lo salimos a correr y en la esquina todos los vecinos salieron (y gritaron) 'un chorro, un chorro'". El chiquilín seguía corriendo".



Al ser consultado sobre si asume el error, enfatizó: "Yo lo asumo y me hago cargo del error. Le pedí disculpas a él. Obvio que me hago cargo. Le dije 'fue una confusión'. Lo digo ante las cámaras, no tengo nada que esconder. Somos personas de bien".