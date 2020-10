Joven con COVID-19 rompió aislamiento en hospital y fue formalizado con prisión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un joven de 25 años con test positivo de coronavirus fue formalizado y deberá cumplir 90 días de prisión preventiva por un delito de desacato, luego de incumplir en reiteradas ocasiones las medidas de cuarentena establecidas por las autoridades sanitarias, informó Subrayado y confirmó a El País el fiscal del caso, Rodrigo Morosoli.

El joven se encontraba en el Hospital Español, donde debía permanecer hasta tener un resultado negativo de COVID-19. Sin embargo, desde un primer momento no respetó las medidas de aislamiento: "Salía, pedía cigarrillos, dejaba la puerta de su habitación abierta y deambulaba por los pasillos", explicó el fiscal.

Personal del hospital notificó a la Fiscalía, que emitió una intimación para notificar al hombre respecto a su conducta incorrecta. "Eso fue la semana pasada, cuando yo empecé el turno el lunes me llamaron para decirme que seguía incumpliendo las medidas, vuelvo a pedir la intimación pero el miércoles me avisaron que seguía con la misma conducta de romper el aislamiento", indicó el profesional a El País.

"Me llamaron nuevamente para decirme que el hombre estaba abandonando el lugar, según una información que aportó el 222 del hospital. Los médicos hicieron un cordón sanitario para evitar que se fuera, porque además estaba accediendo a lugares comunes del hospital, con riesgo para terceras personas, obviamente, tanto para el personal como para otros pacientes", indicó Morosoli.

El fiscal relató que tras el anuncio solicitó que fuera un móvil policial para detenerlo en flagrancia por desacato. A partir de ese momento se realizó un trabajo coordinado para poder llevar adelante tanto la detención como la audiencia de formalización. "No podíamos dejarlo en la comisaría porque era un riesgo para los policías, tampoco lo podíamos indagar en la Fiscalía por lo mismo y tampoco en el juzgado penal, entonces de acuerdo a los protocolos se optó por hacer la audiencia vía remota, por zoom, desde el Hospital Español", indicó el fiscal.

Morosoli solicitó la formalización por "un delito continuado de desacato especialmente agravado" con prisión preventiva por 120 días. La jueza la otorgó por 90.

"La Justicia determinó que mientras no sea dado de alta permanezca en el hospital con custodia policial, una vez que sea dado de alta va a pasar a un centro carcelario común y cuando eso ocurra se seguirá con la investigación para redondear el caso", explicó.

Morosoli indicó que en este caso se trata de una persona reiterante, con un antecedente por un delito de cheques "y la prisión preventiva se solicitó en base a dos cosas: no tiene familia en el país, no tiene domicilio fijo, no tiene trabajo y se le suma los intentos de fuga que tuvo antes, más el riesgo para la población por la enfermedad que cursa".

Esta no es la primera vez que se notifica de una persona que rompe con la cuarentena obligatoria, de hecho el Ministerio de Salud Pública lleva presentadas “una decena” de denuncias penales por incumplimiento y desacato a las medidas sanitarias. “Y seguirá haciéndolo, porque es la única manera de parar esto (la desobediencia ciudadana en medio de una pandemia)”, dijo una fuente de la cartera.

La última de la que se tuvo constancia fue en Dolores, Soriano, cuando un joven de 19 años fue formalizado por haber desobedecido la cuarentena tras su ingreso al país al permitir visitas en su casa.