Joven asesinada en Tacuarembó estaba bajo seguimiento del INAU

La Policía efectuó varios allanamientos en Tacuarembó y se detuvo a ocho personas en el marco de la investigación por la muerte de una joven de 16 años, cuyos restos fueron hallados el domingo. Los sitios allanados correspondían a “casas de persona que de alguna manera u otra tuvieron vinculación con la víctima”, indicó a El País el Jefe de Policía de Tacuarembó, John Saravia. Policía Científica ayer pudo comprobar que los restos encontrados pertenecían a una adolescente ausente desde el 9 de mayo.

A su vez, los efectivos incautaron sustancias estupefacientes -cocaína y pasta base-, armas de fuego, rifles de aire comprimido y balanzas de precisión, entre otros objetos. Cuatro de los detenidos fueron puestos en libertad y los restantes declararon ante Fiscalía ayer de tarde, tanto por lo que le sucedió a la joven como por las incautaciones.



La fiscal del caso, Mabel Brites, informó que uno de los hombres fue imputado con 180 días de prisión preventiva por la coautoría de un homicidio muy especialmente agravado, mientras que a las tres personas restantes se les impuso medidas limitativas.



Los restos de la joven fueron hallados en un predio rural frente a la avenida Fernando Secco Aparicio. Como detalló el jefe de Policía, el propietario recorría el predio cuando se encontró con los restos humanos. El médico forense continúa trabajando para determinar las causas de la muerte.

El contexto

La víctima ingresó al sistema de protección del INAU en octubre de 2020, primero se vinculó al hogar femenino de Tacuarembó y en setiembre de 2021 se la trasladó a una residencia de 24 horas del Centro de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar (CAFF) para adolescentes. Desde marzo de 2022, sin embargo, se encontraba viviendo con su madre, pero tenía seguimiento del INAU.



“Es una situación que nos genera una gran angustia por el desenlace que tuvo”, dijo el presidente del INAU, Pablo Abdala, en diálogo con El País.



La joven asesinada estaba envuelta en una situación de consumo problemático de drogas, señaló una fuente de la investigación a El País, y tenía “múltiples denuncias como persona ausente” debido a salidas no autorizadas de las residencias del INAU.

De acuerdo a información primaria, la chica sufría explotación sexual por parte de los detenidos. La Justicia intervino y en noviembre de 2021 ordenó pericias psiquiátricas, examen médico forense y la rehabilitación por consumo problemático de sustancias adictivas. La adolescente fue internada en un centro de agudos, aunque había una dificultad de sostenimiento.

Ausentes

En los 142 centros del INAU residen 3.000 niños; unos 1.500 son adolescentes. En 2021 se registraron 6.389 salidas no autorizadas.



En promedio, ingresan 15 denuncias diarias a la oficina de Personas Ausentes del Ministerio del Interior, de las cuales la mitad corresponden a salidas no autorizadas del INAU, según se indicó Interpol.



El presidente de INAU puntualizó que detrás de estas estadísticas se esconden situaciones muy diversas que van desde llegadas tarde luego de una actividad, hasta ausencias durante un periodo prolongado, como ocurrió en este caso fatal.



Apenas se configura el incumplimiento, los técnicos del INAU deben dejar constancia en el libro de novedades y se aplica un protocolo: a las 48 horas se da aviso a la Policía y a los 30 días comienza a ser una requisitoria.

“Desde luego que se busca el paradero de esos niños y adolescentes de forma inmediata” una vez que se conoce la ausencia, aclaró Abdala.



También destacó que “los niños y adolescentes institucionalizados no están privados de libertad y no se les puede aplicar la fuerza ni restringirles la libre circulación, lo cual no quiere decir que en los hogares no haya rutinas o reglas de convivencia”.