"Jamás participé de ningún plan para bajar a Valdez, acá se lo llevan Del Campo y Ríos"

"No sé ni cómo me siento. Sabía que (Wilmar) Valdez me podía apuñalar por la espalda y por eso lo grabé. No sabía que este tema iba a tomar esta dimensión, me gustaría volver el tiempo atrás", contó Walter Alcántara este viernes a la mañana en 100% Deporte (Sport 890).

"Cuando me entero que (Arturo) Del Campo iba a ser candidato, le envié un audio diciéndole que tenía algo que le podía interesar (los audios). Cortamos, me vuelve a llamar y me dice 'me interesa'. Eran como cuatro horas de grabación y Arturo me pidió que los editara e hice 21 audios pequeños que fue los que le di", añadió.

El empresario dijo sentirse "desilusionado con Del Campo". "Yo le ofrecí y me pidió que consiga más cosas. Yo a Julio Ríos no le mandé nada, se los dio el propio Del Campo. Yo al único que le pasé los audios fue a Del Campo, a nadie más (...) Luego de consultar con abogados, Arturo me dice que se lo quería mostrar a un amigo del alma que era (José Luis) Palma. Yo le pedí que no se lo mostrara a nadie más y resulta que lo mostró a muchos", aclaró.

"Me duele que Palma haya entrado a mi casa como amigo y resulta que el quería saber si yo era espía de Tenfield", añadió.

Alcántara dijo que "jamás participe de ningún plan para bajar a Valdez, acá se lo llevan Del Campo y Ríos".

"No agarré un solo peso por todo esto. Jamás hubiera permitido llevarle los audios a Valdez. Es más, le dije a Del Campo 'borra todo y olvidémonos'", señaló.

Asimismo, sostuvo que "Valdez cobró 35.000 dólares por las luces del Franzini. Que luego los repartiera o los donara a las monjas, es otra cosa. Si salía la reforma del Centenario, iba a cobrar 1.000.0000 de dólares. Tengo testigos. Valdez dio cuatro versiones de lo que pasó. Ojalá diga la verdad. Él y yo sabemos cuál es. Yo no lo extorsioné".