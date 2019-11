Investigan a OSE por muerte de operario en Rocha

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La fiscal Josefina García se encuentra investigando el accidente en el que murió un trabajador y otros dos resultaron heridos de gravedad mientras desarmaban una antena en la oficina central de OSE en Rocha. La tragedia ocurrió el pasado 3 de noviembre y quedó registrada por un video que se viralizó rápidamente. El operario fallecido era parte de un grupo de trabajadores unidos por vínculos familiares entre sí.

En el momento del siniestro no contaban con los implementos básicos para desarrollar la tarea, según informó la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en un comunicado.

El organismo estatal de las aguas confirmó que los operarios se encontraban realizando tareas para una empresa contratada. Al día siguiente, las oficinas de OSE en Rocha no atendieron al público. Fuentes de la investigación dijeron que se está buscando saber cómo fue que se resolvió la contratación.



Otro informante, que pidió que no se divulgara su nombre, mencionó que se había realizado un llamado a licitación y que no se concretó la compra debido a las difíciles condiciones en que se encontraba la antena.

El diputado nacionalista por Rocha, Alejo Umpiérrez, confirmó ayer a El País que solicitó una entrevista urgente al directorio de OSE para conocer las características del hecho y la forma en que se realizó la contratación. El legislador nacionalista advirtió que es necesario investigar los detalles del hecho y que va a convocar de manera urgente a la comisión de legislación del trabajo de la Cámara de Representantes lo que obligaría a levantar parcialmente el receso del Parlamento.



Uno de los puntos que se busca aclarar es si le corresponde a OSE la aplicación de la ley penal empresarial. Por otro lado, el sindicato de la construcción (Sunca) resolvió realizar en el día de hoy un paro parcial por la muerte del obrero.